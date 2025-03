– Avec Wolverine, Captain America, Spider-Man, Storm et bien plus encore, par l’équipe derrière le hit mondial acclamé par la critique Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge –

L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le studio Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Panzer Paladin, Mercenary Kings) font une nouvelle fois équipe pour MARVEL Cosmic Invasion, un beat’em up arcade sur PC et consoles mettant en scène un éventail incroyable de personnages issus des différents âges d’or de Marvel. Effectuée aujourd’hui à l’occasion du Nintendo Direct, cette annonce a ravi les fans du monde entier.

Découvrez un premier aperçu du jeu, à paraître plus tard dans l’année, dans cette première bande-annonce :

La bande-annonce s’ouvre sur une animation spectaculaire réalisée à la main, hommage visuel appuyé aux bandes dessinées MARVEL des années 90. Dotemu en profite pour dévoiler un premier lot de personnages jouables tirés du roster XXL du jeu : Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova feront notamment partie de l’aventure. Le trailer offre également un petit aperçu du gameplay musclé du jeu, avec des héros légendaires qui s’unissent pour affronter des ennemis redoutables dans des combats à défilement latéral inspirés des grands classiques du genre.

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

« MARVEL Cosmic Invasion célèbre un univers qui captive notre équipe depuis sa plus tendre enfance. L’honneur sincère de se voir confier cette incroyable galerie de personnages marque également le début d’une nouvelle ère pour Dotemu, qui collabore avec les meilleures licences de divertissement au monde » déclare Cyrille Imbert, CEO de Dotemu. « MARVEL Cosmic Invasion est un projet de longue haleine et après avoir constaté le dévouement inébranlable de Tribute Games envers les fans et sa passion pour les personnages légendaires tout au long du développement de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, nous savions que faire équipe avec eux pour une évolution moderniste de l’action arcade façon MARVEL était le seul choix possible. »

« Je suis presque certain que je parle au nom de toute l’équipe de Tribute Games quand j’affirme que nous sommes profondément honorés de travailler sur MARVEL Cosmic Invasion » indique Jean-François Major, CEO et co-fondateur de Tribute Games. « Ce projet nous permet de rendre hommage non seulement aux personnages emblématiques de MARVEL, mais aussi aux grands classiques des jeux d’arcade qui ont façonné notre amour pour le jeu vidéo. Nous abordons cette licence adorée avec le plus grand des respects, infusant dans chaque pixel le soin et la passion qu’elle mérite. Une fois encore, nous comptons moderniser et faire avancer le genre tout en respectant ce qui a fait la grandeur de ses titres de légende. Nous ne pouvions espérer meilleurs partenaires que MARVEL et Dotemu, qui tous deux comprennent et partagent notre passion. C’est grâce à eux que notre projet peut prendre une si grande ampleur. »

« Chez MARVEL Games, nous sommes privilégiés de participer au développement de jeux auxquels nous voulons nous-même jouer » commente Haluk Mentes, Head of MARVEL Games. « Toute l’équipe est fan de Tribute Games et Dotemu, il était donc inévitable que nous nous associons à eux pour offrir aux fans le beat’em up MARVEL ultime. Nous avons hâte que les joueurs et les joueuses se plongent dans MARVEL Cosmic Invasion ! »

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.