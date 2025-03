Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer le grand retour de la série EVERYBODY’S GOLF sur les fairways en 2025 avec EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC. Les joueuses et les joueurs peuvent d’ores et déjà se préparer à enchaîner les swings et à découvrir des parcours aussi nombreux que variés !

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS reprend les mécaniques classiques qui ont fait le succès de la franchise, notamment le tir à trois boutons, simple à comprendre mais difficile à maîtriser, qui permet de réussir des coups parfaits avec un peu d’entraînement.

Le jeu proposera un mode Solo dans lequel les golfeurs tenteront de battre leur propre record, un mode Défi avec des tournois contre d’autres golfeurs et un mode Multijoueur permettant de créer des compétitions amicales locales ou en ligne réunissant jusqu’à quatre joueurs. Enfin, le mode Golf Déjanté invitera les joueurs à composer avec des règles complètement folles pour golfer dans la joie et la bonne humeur !

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS sortira en 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.