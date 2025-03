Salamander III est en tête d’affiche d’une collection iconique avec un mode en coopération locale à deux joueurs et des classements compétitifs en ligne pour PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et Steam®

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui que la collection GRADIUS ORIGINS sortira le 7 août sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et PC via Steam®. Les précommandes numériques seront disponibles plus tard dans la journée.

GRADIUS ORIGINS est la collection ultime des premiers jeux de la série, des classiques du shoot ‘em up en 2D qui incarnent la nostalgie des jeux vidéo des années 1980.

GRADIUS occupe une place spéciale dans l’histoire du jeu vidéo – pas seulement pour ses batailles spatiales en défilement horizontal, mais également pour avoir introduit un code de triche devenu légendaire. Apparu pour la première fois dans la version japonaise originale de 1986 sur FAMICOM, ce code désormais iconique, activé lorsqu’un joueur presse les boutons ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A de sa manette, octroie un power-up de boost crucial, et s’inscrira par la suite comme un incontournable de la culture vidéoludique. À travers cette nouvelle collection, les joueurs peuvent revivre le défi que représente GRADIUS tout en rendant hommage aux origines de l’un des secrets les plus célèbres du jeu vidéo. ​

La collection introduit également Salamander III, un nouvel opus pour la franchise, plus de 15 ans après le précédent. L’histoire de Salamander III se déroule après les événements des guerres Salamanders qui ont éclaté dans Salamander (1986). Des troupes bactériennes attaquent une nouvelle fois la planète Lattice. Obligé de faire face à l’ennemi au milieu des étoiles, un pilote de combat originaire de Lattice part affronter les Salamanders à bord du Big Viper – Type R.

Fidèle à l’esthétique 1990 des titres GRADIUS, Salamander III comprend des environnements et des sprites en 2D, avec six niveaux différents que les joueurs parcourront à l’aide de power-ups tirés de la série Salamander.

GRADIUS ORIGINS contient les titres suivants :

GRADIUS GRADIUS JP ver GRADIUS Bubble System ver NEMESIS NA ver NEMESIS EU ver NEMESIS NA Proto ver

GRADIUS II GRADIUS II Gofer no Yabou JP Early ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Mid ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Late ver VULCAN VENTURE NA ver

GRADIUS III GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP Old ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP New ver GRADIUS III ASIAN ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP AM Show ver

SALAMANDER SALAMANDER JP ver LIFE FORCE NA ver

LIFE FORCE LIFE FORCE JP ver

SALAMANDER2 SALAMANDER 2 JP ver

SALAMANDER III SALAMANDER III



Un total de sept jeux avec 18 versions régionales différentes est agrémenté de fonctionnalités améliorant le confort de jeu, dont des classements compétitifs en ligne, la possibilité de rembobiner, des fonctions de sauvegarde et de chargement rapides, une détection des coups réduite et plus encore.