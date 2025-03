Compile Heart a partagé le film d’ouverture du prochain Calamity Angels : Special Delivery. Ce film d’ouverture animé dure un peu moins de deux minutes et comporte une nouvelle chanson thème entraînante. Calamity Angels sortira aux États-Unis au cours de l’été 2025.

Dans Calamity Angels: Special Delivery, les joueurs dirigent un groupe hétéroclite de livreurs qui devront non seulement livrer des commandes, mais aussi maintenir leur équipe en forme. Si l’humeur des membres de l’équipe vacille, ils risquent d’ignorer vos instructions, mais leur imprudence peut parfois se transformer en victoire inattendue lors des combats.

Le jeu invite également les joueurs à consulter le Bulletin d’Affichage pour découvrir les livraisons en attente. Il faudra inspecter minutieusement chaque colis, les emballer correctement (aucun espace vide n’est toléré !) et choisir l’équipe équipée du matériel idéal pour un dépôt réussi. Chaque livraison effectuée rapporte des récompenses bien méritées, récompensant ainsi la précision et la rapidité des joueurs.

Le gameplay intègre une mécanique originale : une roulette détermine le prochain mouvement, et si la chance tourne mal, il se peut que vous deviez affronter un boss imprévu avant de pouvoir finaliser votre livraison. Le tout est relevé par un style artistique adorable et cartoon, apporté par Kei Nanameda, célèbre pour ses contributions à Mary Skelter et Death end re;Quest. Son travail injecte une dose d’humour et de fraîcheur dans cet univers de livraison où chaque colis est une nouvelle aventure.

Parmi les caractéristiques clés du jeu, on note :

In the Mood for Battle ? – Diriger un service de livraison d’exception signifie non seulement expédier des commandes, mais aussi garder votre équipe sous contrôle. Surveillez leur humeur, car des membres mécontents pourraient se rebeller, mais leur négligence pourrait parfois mener à des victoires surprenantes en combat.

Out for Delivery ! – Consultez le Bulletin d'Affichage pour découvrir les colis à livrer. Inspectez, emballez minutieusement et équipez votre équipe avec les outils nécessaires pour réussir chaque livraison.

Delivery in 3-5 Business Days (Unless you Run into a Boss) – Commencez votre aventure par un coup de roulette pour déterminer votre prochain défi. Atterrissez sur des espaces boutiques pour obtenir des bonus, collectez des colis spéciaux pour des récompenses, et affrontez occasionnellement des boss imprévus.

Kei Nanameda… Delivers ! – Le talentueux designer derrière Mary Skelter et Death end re;Quest apporte un univers visuel unique, ponctué de dialogues vivants, de combats intenses et d'un casting de personnages décalés et dynamiques.

Calamity Angels: Special Delivery s’annonce comme une aventure rafraîchissante dans un monde où la livraison devient un art à part entière, mêlant stratégie, action et gestion. Préparez-vous à explorer la région d’Orkotris et à vivre une expérience de jeu où chaque colis compte, et où la course contre le temps se transforme en un véritable défi. Restez à l’affût pour plus d’informations sur ce nouveau titre prometteur et préparez-vous à plonger dans l’univers déjanté de Calamity Angels: Special Delivery sur Nintendo Switch dès cet été !