Le Nintendo Direct d’aujourd’hui a été surprenant à bien des égards, mais une révélation passée presque inaperçue a particulièrement attiré l’attention. Nintendo a discrètement confirmé l’existence des « Nintendo Switch 2 Edition Games », une gamme de jeux qui semblent être des versions améliorées de titres sortis sur la première Switch.

L’information provient directement du site officiel de Nintendo. Sur la page dédiée aux Virtual Game Cards, un tout nouveau système permettant d’échanger des jeux numériques entre joueurs, une phrase en bas de page a retenu l’attention :

« Les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 et les jeux Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent être chargés que sur un système Nintendo Switch 2. »

La distinction claire entre « exclusif à la Switch 2 » et « Switch 2 Edition » suggère que Nintendo prévoit des versions améliorées de jeux déjà disponibles sur Switch, optimisées pour la nouvelle console.

Des versions améliorées dans la lignée des upgrades PS4 → PS5 ?

Si l’on se fie à cette phrase, ces « Nintendo Switch 2 Edition Games » pourraient être l’équivalent des mises à jour graphiques et techniques que PlayStation propose entre ses générations de consoles. Cela signifie potentiellement des améliorations visuelles, de meilleures performances et des ajouts inédits pour des jeux déjà existants.

Cette annonce tombe au moment où les rumeurs s’intensifient sur la Switch 2, dont le Direct dédié est prévu le 2 avril 2025. Selon plusieurs fuites, la console embarquerait une puce Nvidia T239, 12 Go de RAM LPDDR5, et un écran 8 pouces, avec des capacités de ray tracing et un prix estimé entre 400 et 499 $.

Nintendo n’a pas encore précisé quels titres recevront ces « Switch 2 Edition Games », ni s’ils seront proposés sous forme de mises à jour gratuites ou payantes pour les possesseurs des versions Switch originales. Cependant, avec des rumeurs annonçant Final Fantasy VII Remake, un nouveau Mario Kart, Call of Duty et Elden Ring sur Switch 2, on pourrait s’attendre à des portages optimisés de plusieurs blockbusters.

Le Nintendo Direct du 2 avril devrait enfin lever le voile sur ces nouveautés et confirmer ce que les fans attendaient : une transition en douceur entre la Switch actuelle et sa remplaçante.