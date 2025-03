Chassez, dévorez et devenez le prédateur ultime sur une planète hostile dans ce jeu inspiré du légendaire personnage, déjà disponible en précommande

Un monde rempli de sombres secrets est prêt à être exploré dans SHADOW LABYRINTH, le nouveau jeu de plateforme en 2D de Bandai Namco Entertainment Europe. Développé par Bandai Namco Studios, le jeu s’inspire de PAC-MAN et d’autres titres d’arcade légendaires pour proposer aux joueurs une aventure épique sur une planète hostile où rôdent d’innombrables dangers. Au cours de leur exploration, ils devront chasser et dévorer de sombres créatures pour devenir le prédateur ultime. Prévu pour le 18 juillet 2025, SHADOW LABYRINTH est déjà disponible en précommande pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam en version Standard numérique ou Deluxe numérique. Les précommandes pour Nintendo Switch seront bientôt disponibles.

Une nouvelle bande-annonce dévoilée aujourd’hui offre un premier aperçu d’un mode de jeu que les joueurs peuvent débloquer en progressant dans l’aventure et dans lequel ils prennent la forme de GAIA, un mécha géant qui inflige de terribles dégâts aux ennemis et permet d’affronter certains boss gigantesques sur un pied d’égalité. GAIA est le dernier ajout d’une liste de nouveautés qui comprend l’Épéiste n°8, taillé pour le combat au corps-à-corps, et le mode Mini PUCK qui propose aux joueurs d’explorer des zones sur des rails dans la plus pure tradition de PAC-MAN.

Grande première pour un jeu PAC-MAN, le protagoniste de SHADOW LABYRINTH n’est pas le célèbre PAC-MAN lui-même, mais un guerrier nommé l’Épéiste n°8, accompagné de son fidèle compagnon PUCK, un personnage étrangement familier. À la fois guide et gardien, PUCK rappelle aux joueurs que leur objectif est de consommer les ténèbres pour devenir plus puissant et quitter ce monde hostile.

En chemin, ils croiseront la route d’ennemis de plus en plus dangereux et devront résoudre des énigmes grâce à un gameplay moderne inspiré des mécaniques de jeux de plateforme et d’action en 2D classiques. SHADOW LABYRINTH invite les joueurs à explorer un vaste monde labyrinthique pour découvrir les terribles secrets de la planète et de ses habitants. Au fil d’une narration captivante, ils perceront tous les mystères qui entourent la planète et le rôle exact de PUCK. La riche histoire du jeu s’inspire bien sûr de PAC-MAN, mais aussi de nombreux autres classiques de Bandai Namco, pour offrir une aventure passionnante teintée de nostalgie.

Contenu des versions numériques de SHADOW LABYRINTH en précommande :