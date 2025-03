Marvelous Europe dévoile STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, nouvel opus de la célèbre série de simulation de vie et d’agriculture

Londres, Royaume-Uni — 27 mars 2025 – Annoncé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Marvelous Europe a officiellement révélé STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, le nouvel épisode de la célèbre série de simulation de vie et d’agriculture. Actuellement en développement, le jeu sortira sur Nintendo Switch et Windows PC via Steam le 27 août 2025. Les précommandes physiques sur Nintendo Switch seront bientôt disponibles auprès des revendeurs participants via le site de Marvelous Europe.

Redonnez vie au Grand Bazar de Zephyr Town

Autrefois florissant et réputé dans le monde entier, le bazar de Zephyr Town est aujourd’hui à l’abandon, déserté par ses clients et marchands. En tant que nouvel habitant du village, vous aurez pour mission de restaurer sa grandeur. Elevez des animaux, cultivez des terres, préparez des produits artisanaux et vendez-les sur votre propre étal de marché. En développant votre commerce, de nouveaux produits et services feront leur apparition, vous permettant d’améliorer votre ferme et d’assurer la prospérité du village.

Caractéristiques principales

Profitez de l’air frais des montagnes

Commencez votre nouvelle vie idyllique et découvrez les plaisirs de la campagne. Cultivez une grande variété de plantes et prenez soin d’adorables animaux dans le cadre paisible de Zephyr Town .

Chaque semaine, participez au marché animé du village. Personnalisez votre stand, gérez vos ventes et attirez toujours plus de clients pour redonner au Grand Bazar sa splendeur d’antan.

Profitez du vent pour vous déplacer à travers le village grâce à votre planeur , et utilisez des moulins à vent pour créer des objets uniques à vendre sur le marché.

Faites la connaissance des habitants chaleureux de Zephyr Town, incluant un large éventail de personnages hauts en couleur et des esprits de la nature magiques. Nouez des amitiés, tombez amoureux et fondez une famille parmi 12 partenaires potentiels prêts à partager cette aventure avec vous.

Éditions et précommandes

Marvelous Europe a également annoncé les différentes éditions physiques du jeu, disponibles prochainement en précommande via les revendeurs participants.

Édition Standard – 49,99 €

– Édition Limitée – 69,99 € , incluant :

– , incluant : Une copie du jeu Une peluche Suffolk Sheep Un poster Un artbook physique de plus de 115 pages Un CD de la bande-son originale



Les précommandes numériques débuteront dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop :

Édition Standard – 49,99 €

– Édition Deluxe – 59,98 € , incluant le jeu et le DLC « Trunk of Transformation »

– , incluant le jeu et le DLC Édition Super Deluxe – 69,99 €, ajoutant un artbook numérique et une application de bande-son

Développé par Marvelous et publié en Europe et en Australie par Marvelous Europe, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar sortira le 27 août 2025 sur Nintendo Switch et PC (Steam). Il sera distribué en Asie par Marvelous Inc., et en Amérique par Marvelous USA.