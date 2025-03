Koei Tecmo a officiellement annoncé que Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land a dépassé la barre des 300 000 exemplaires expédiés à travers le monde. Ce chiffre impressionnant fait de ce titre le jeu le plus rapidement vendu de la saga Atelier.

Un succès fulgurant pour la saga

Sorti le 21 mars 2025, Atelier Yumia s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par la trilogie Atelier Ryza, qui avait permis à la licence d’atteindre un public plus large. Cet engouement se reflète dans ces chiffres de vente remarquables, confirmant l’intérêt croissant des joueurs pour l’univers alchimique développé par Gust.

L’histoire de Atelier Yumia explore le thème de la « mémoire ». Dans cet univers, les souvenirs façonnent l’âme des individus et déterminent leur avenir. Yumia, une jeune alchimiste, se lance dans un périple à travers un continent en ruines pour percer les mystères de son passé et reconstruire le futur. Ce voyage initiatique mettra les joueurs face à des dilemmes, où chaque décision influencera leur destin et celui de leurs compagnons.

Atelier Yumia propose un système de jeu varié qui repose sur plusieurs piliers :

Alchimie en temps réel : La synthèse d'objets est au cœur du gameplay. Elle peut être réalisée en pleine exploration grâce à une fonctionnalité de « Synthèse rapide ».

: La synthèse d’objets est au cœur du gameplay. Elle peut être réalisée en pleine exploration grâce à une fonctionnalité de « Synthèse rapide ». Construction de bases : Les joueurs peuvent créer et personnaliser leurs propres bases en y ajoutant divers meubles et aménagements, influençant ainsi leur expérience.

Un avenir radieux pour la franchise

Avec ce lancement réussi, Atelier Yumia s’impose comme un épisode phare de la série Atelier. Son succès témoigne de l’attachement des joueurs à cette licence emblématique et ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour l’avenir de la saga.