Un titre à surveiller de près pour les fans de Zelda

Après une campagne Kickstarter réussie, Isle of Reveries a été annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch. Aucune date de lancement n’a encore été précisée, mais vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessus.

Prenez le contrôle de Lief, une chouette en quête spirituelle, et embarquez pour l’Île des Rêveries, un lieu céleste dévasté où l’on dit que tous les souhaits peuvent être exaucés. Dans cet action-aventure puzzle inspiré des jeux Game Boy Color, affrontez huit donjons mystérieux, chacun doté de son propre thème et de ses énigmes uniques, tout en rencontrant des personnages anthropomorphes attachants.

Caractéristiques

Un vaste monde ouvert où le joueur n’est pas tenu par la main, rempli de personnages animaux charismatiques.

où le joueur n’est pas tenu par la main, rempli de personnages animaux charismatiques. Huit donjons distincts , chacun avec un thème unique et un objet-clé crucial à obtenir.

, chacun avec un thème unique et un objet-clé crucial à obtenir. Des objets polyvalents , utiles à la fois en combat et pour résoudre des énigmes, même après la fin des donjons.

, utiles à la fois en combat et pour résoudre des énigmes, même après la fin des donjons. Un compagnon féerique permettant de copier et générer divers objets du monde, tels que des blocs de puzzle, des torches, des champignons, et plus encore.

permettant de copier et générer divers objets du monde, tels que des blocs de puzzle, des torches, des champignons, et plus encore. Un bouton de saut dédié , pour plus de fluidité dans l’exploration et le combat.

, pour plus de fluidité dans l’exploration et le combat. Des activités annexes, comme la pêche et la capture d’insectes, pour se détendre entre deux aventures.

Faites votre pèlerinage… et testez la démo !

La meilleure façon de découvrir Isle of Reveries est d’essayer la démo gratuite sur Steam, qui couvre l’introduction, le premier donjon et le premier boss pour environ 1 à 2 heures de jeu. Elle est également jouable directement dans un navigateur sur Itch.io. L’usage d’une manette est recommandé !

Un Kickstarter aux nombreux paliers

Grâce au financement des joueurs, plusieurs fonctionnalités supplémentaires pourraient être ajoutées :

33 000 $ – Maison personnalisable : Permet d’aménager sa propre maison dans un village en pleine reconstruction.

: Permet d’aménager sa propre maison dans un village en pleine reconstruction. 35 000 $ – OST dynamique : Une bande-son évolutive selon l’état de santé de Lief ou la durée d’exploration.

: Une bande-son évolutive selon l’état de santé de Lief ou la durée d’exploration. 40 000 $ – Ville personnalisable : Placement des maisons, décorations et statues des ennemis vaincus.

Un monde riche et des donjons variés

L’univers de Isle of Reveries comprend plusieurs biomes distincts, tels qu’une cité engloutie, un plateau aride, une forêt mystérieuse et une prairie mélancolique. L’exploration est libre, avec des raccourcis et des obstacles nécessitant des objets spécifiques pour progresser.

Les six donjons principaux et les deux mini-donjons sont inspirés de classiques comme le Temple de l’Eau dans Ocarina of Time ou le Repaire du Poisson-chat dans Link’s Awakening. Certains donjons favorisent les énigmes complexes, d’autres des parcours labyrinthiques.

Lief, une petite chouette agile, ne sait pas nager mais peut bondir avec un bouton de saut dédié, évitant ainsi les désagréments d’un équipement limité comme dans les Zelda classiques.

Un gameplay basé sur l’interaction des objets

Grâce à son compagnon féerique, Lief peut copier et générer des objets pour résoudre des énigmes et attaquer à distance. Par exemple, il est possible de :

Dupliquer un gargouille lance-flèche pour tirer sur un ennemi.

pour tirer sur un ennemi. Copier un bloc pour maintenir un interrupteur activé.

Un bestiaire et une communauté à reconstruire

Chaque personnage rencontré enrichit l’aventure et contribue à la reconstruction d’un village en ruines. Le carnet de notes de Lief recense les rencontres et les quêtes annexes, qui permettent également d’augmenter sa jauge de vie.

Un équipement varié et évolutif

Lief récupère de nombreux objets, chacun ayant des interactions spécifiques avec les ennemis et l’environnement :

Lanterne de Clem : Premier objet de l’aventure, en forme de grenouille.

: Premier objet de l’aventure, en forme de grenouille. Clawncher : Permet d’attraper des objets, de tirer des champignons élastiques pour bondir ou même de voler l’arme d’un ennemi.

: Permet d’attraper des objets, de tirer des champignons élastiques pour bondir ou même de voler l’arme d’un ennemi. Boîte Pictographique : Sert à photographier les créatures et remplir un bestiaire.

: Sert à photographier les créatures et remplir un bestiaire. Sac Magique : Transforme les ennemis en grenouilles grâce à de la poudre enchantée.

: Transforme les ennemis en grenouilles grâce à de la poudre enchantée. Whirl Juice : Permet d’exécuter une attaque tourbillon dévastatrice.

Un Kickstarter ambitieux avec des récompenses uniques

Les contributeurs peuvent obtenir des copies numériques et physiques du jeu, un manuel d’instructions illustré, une bande-son originale, un artbook numérique, ou même voir leur personnage intégré dans le jeu en tant que PNJ caché. Les contributeurs les plus généreux peuvent concevoir un mini-boss, ou même un mini-donjon complet en collaboration avec l’équipe de développement.