Chucklefish a le plaisir d’annoncer que son très attendu simulateur de vie magique, Witchbrook, arrivera sur PC, Nintendo Switch et Xbox cet hiver. L’annonce de leur quatrième titre maison, avec le soutien en codéveloppement de Robotality, a été accompagnée d’un premier aperçu de séquences de gameplay, révélées lors du Nintendo Direct d’hier. ✨

Cet hiver, les joueurs auront la possibilité de s’inscrire au collège Witchbrook et de se plonger dans un monde charmant fait de magie, d’amitié et de découvertes. Dans ce premier aperçu, la vibrante ville côtière de Mossport, les forêts environnantes et le domaine enchanteur du collège Witchbrook sont dévoilés – offrant juste un aperçu du monde richement détaillé et de la profondeur de la simulation qui attend les joueurs.

Pour ne rien gâcher, jusqu’à 4 joueurs pourront explorer ce bac à sable idyllique en coopération multijoueur en ligne, en créant leurs propres histoires et en découvrant ensemble la magie de l’académie.

Découvrez la magie et le mystère dans Witchbrook, un simulateur de vie de sorcière envoûtant pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Commencez votre vie en tant que nouvelle sorcière résidente dans la ville balnéaire animée de Mossport. Faites-vous des amis, trouvez l’amour et découvrez un monde rempli de merveilles et de charme sur le chemin de la remise des diplômes et au-delà !

Caractéristiques de Witchbrook :

Inscrivez-vous en tant qu’apprentie sorcière au collège Witchbrook.

Plongez dans la ville animée de Mossport, au bord de la mer.

Apprenez de nouvelles capacités magiques pour subvenir à vos besoins, à ceux des entreprises locales et à ceux de la communauté.

Faites-vous des amis et trouvez des histoires d’amour au sein d’un groupe coloré de personnages fréquentables.

Passez le temps entre les cours comme vous l’entendez : en cherchant de la nourriture dans la forêt profonde, en vendant de l’artisanat au marché du dimanche, en participant à des événements saisonniers, et bien plus encore !

Rénovez et personnalisez votre cottage et transformez le jardin environnant.

Exprimez votre esthétique unique avec des vêtements, des cheveux et des accessoires personnalisables.

Partez à l’aventure avec vos amis ! Jusqu’à 4 joueurs peuvent découvrir Witchbrook en coopération en ligne.

« Witchbrook est le projet le plus excitant sur lequel j’ai jamais travaillé, et il a été long à venir, mais je suis très impatient de mettre le jeu entre les mains des joueurs bientôt. Je ne pense pas que le niveau de simulation et de fidélité que nous avons visé dans ce jeu soit attendu pour des jeux autres que AAA, et le voir réalisé dans un jeu indie en pixel art est très satisfaisant pour nous. Pour l’instant, nous ne partageons qu’un petit aperçu d’un jeu très vaste, et j’ai hâte que la communauté découvre ce qui l’attend dans les mois à venir. » – Rodrigo Braz Monteiro

« L’adoption d’une semaine de travail de quatre jours et d’une politique de non-crunch a joué un rôle important dans la concrétisation de notre approche du développement de jeux : l’équipe doit se sentir valorisée, reposée et soutenue. Nous savons que la créativité s’épanouit dans un environnement de travail sain, et nous sommes convaincus que le rythme réfléchi et délibéré de Witchbrook offre cette expérience aux joueurs. » – Rosie Ball, productrice

« Witchbrook est notre lettre d’amour à la vie réfléchie, à la magie tranquille des moments lents et aux liens que nous partageons les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Que les joueurs explorent en solo ou qu’ils partagent l’aventure, nous espérons que Witchbrook deviendra un espace de détente et de souvenirs durables. » – Steph Caskenette, directrice artistique

Witchbrook sera disponible en anglais, français, allemand, espagnol, portugais brésilien, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Witchbrook sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour.