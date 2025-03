Aujourd’hui, The Pokémon Company International a publié la nouvelle extension du très populaire Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Aventures Ensemble. Cette extension est disponible à partir d’aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

L’extension Écarlate et Violet – Aventures Ensemble marque le retour des Pokémon de Dresseurs et Dresseuses dans le JCC Pokémon. Apparues pour la première fois dans l’extension Gym Heroes, ces cartes mettent en lumière le lien qui unit un Dresseur ou une Dresseuse remarquable à son Pokémon, et sur chaque carte apparaît le nom du Dresseur ou de la Dresseuse. Les fans pourront collectionner et jouer avec des cartes de nouveaux Pokémon de Dresseurs et Dresseuses, comme Zoroark-ex de N, Mélofée-ex de Lilie, Ampibidou-ex de Mashynn et Zacian-ex de Nabil. De plus, dans cette extension, de nouvelles illustrations uniques mettront en vedette divers Dresseurs et Dresseuses Pokémon sur des cartes « Illustration rare », « illustration spéciale rare », « ultra rare » et « hyper rare ».

Écarlate et Violet – Aventures Ensemble est maintenant disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier. De plus, Écarlate et Violet – Aventures Ensemble est la première extension à offrir des présentoirs de boosters améliorés. Chaque présentoir contient une carte promo Reshiram de N au style « illustration rare ».

Par ailleurs, il est maintenant possible de jouer avec Écarlate et Violet – Aventures Ensemble dans l’application du JCC Pokémon Live sur les appareils sous iOS, Android, macOS et Windows. Vous pouvez collectionner de nouvelles cartes de Pokémon de Dresseurs et Dresseuses et combattre avec elles. En outre, la toute nouvelle fonctionnalité des Tests de Dresseurs et Dresseuses offre aux joueurs et joueuses un nouveau mode de jeu avec une série de formats en rotation, y compris le Défi du Champion d’Arène, permettant d’expérimenter de nouvelles façons de jouer au JCC Pokémon. Vous trouverez plus d’informations sur les Tests de Dresseurs et Dresseuses et le calendrier des formats ici. Lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Aventures Ensemble récompensera les Dresseurs et Dresseuses avec un nouveau deck mettant en vedette Zacian-ex de Nabil, et un deck supplémentaire centré sur Zoroark-ex de N pourra être déverrouillé en jouant.

Les fans de Pokémon en France peuvent aussi fêter la sortie d’Écarlate et Violet – Aventures Ensemble dans l’espace Pokémon du magasin Le Coin des Barons, une enseigne située rue de Rivoli, au cœur de Paris, qui propose des produits officiels du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et des produits sous licence Pokémon.

L’espace, accessible gratuitement, accueillera une série d’activités à thème, notamment des rencontres et séances photos avec Pikachu, et des séances d’apprentissage du JCC du 28 au 30 mars et du 5 au 6 avril. Les 12 et 13 avril, des journées d’échange du JCC auront lieu dans l’espace. Les personnes le visitant pourront apporter leurs collections du JCC Pokémon et faire des échanges avec d’autres Dresseurs et Dresseuses. Les fans auront une chance de recevoir des articles distribués gratuitement pendant leur visite (sous réserve de disponibilité, sur la base de l’ordre d’arrivée et dans la limite des stocks disponibles).