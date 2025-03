Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer que SUPER ROBOT WARS Y sortira en 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC sur Steam. SUPER ROBOT WARS Y est un RPG tactique sur grille dans lequel des unités et des pilotes de différentes séries animées unissent leurs forces contre leurs ennemis communs.

Dans ce nouvel opus de la série SUPER ROBOT WARS, qui a débuté il y a plus de 30 ans, les joueurs doivent réfléchir au placement de leurs unités et donner les bons ordres pour les mener à la victoire. Afin de renforcer leurs héros et de surmonter tous les défis, ils pourront améliorer leurs unités et entraîner leurs pilotes grâce aux crédits et aux ressources obtenus à chaque mission.

Par ailleurs, les joueurs pourront livrer des batailles véritablement épiques réunissant l’ensemble des unités et des pilotes des différentes séries ! Ils peuvent d’ores et déjà se préparer à vivre une aventure inoubliable dans cette nouvelle saga de SUPER ROBOT WARS.

Les fans retrouveront dans SUPER ROBOT WARS Y les unités et les méchas des séries COMBATTLER V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury Saison 1, Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc et bien d’autres !