Marvelous dévoile le premier aperçu de « Grand Bazaar », le tout nouveau chapitre de la série bien-aimée de simulation de vie et d’agriculture, STORY OF SEASONS ; les précommandes physique sur Nintendo Switch sont ouvertes

Révélé lors du dernier Nintendo Direct, Marvelous Europe a officiellement annoncé que STORY OF SEASONS : Grand Bazaar, le prochain volet de la série bien-aimée de simulation de vie et d’agriculture, sortira en édition physique sur Nintendo Switch le 27 août 2025. Le titre, disponible en édition Standard et Limitée, sera distribué en France par Maximum Entertainment.

Le bazar de Zephyria était autrefois l’un des plus grandioses du monde, attirant des clients et des marchands ambulants des quatre coins de la planète. Aujourd’hui, cependant, le bazar a été déserté des clients. C’est au nouveau résident de Zephyria de changer la donne ! Les joueurs élèveront des animaux, récolteront des cultures, fabriqueront des produits rares, puis vendront leurs marchandises sur leur propre stand dans le bazar. Au fur et à mesure que le bazar se développe, de nouveaux produits et services arriveront, que les joueurs pourront utiliser pour améliorer leur ferme. Aidez à rétablir la prospérité du bazar, installez-vous confortablement et fondez une famille, et Zephyria sera à nouveau florissante ! Une nouvelle vie commence à la ferme, tandis que s’égraine le cycle quotidien de la campagne. Faites pousser différentes récoltes et prenez soin de vos animaux dans les magnifiques panoramas de Zéphyria.

Envolez-vous vers le succès au bazar hebdomadaire Vendez les produits de votre ferme sur un bazar haut en couleur. Personnalisez votre étal et gérez vos ventes. Faites parler de vous, gonflez les profits et replacez le grand bazar de Zéphyria sur la carte.

Un vent de jovialité se lève

Maîtrisez le pouvoir du vent ! Prenez les courants ascendants pour glisser dans les airs sous votre parapente et profitez des moulins pour créer de nouveaux produits à vendre au bazar.