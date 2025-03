Nintendo a profité du lancement de sa nouvelle application Nintendo Today pour lâcher une information très attendue par les fans : le film live-action The Legend of Zelda sortira le 26 mars 2027.

Annoncé en 2023, ce film est cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc., tandis que Sony Pictures se chargera de la distribution en salles. La réalisation a été confiée à Wes Ball, connu pour son travail sur Le Labyrinthe et le récent La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.

L’adaptation sera étroitement supervisée par Shigeru Miyamoto en personne, ainsi que par Avi Arad, producteur et ancien ponte de Marvel. Wes Ball a déjà indiqué qu’il ne souhaitait pas reproduire le style de Le Seigneur des Anneaux, mais plutôt capturer une alchimie unique entre fantaisie, sérieux et touches d’humour, dans un esprit qui se rapprocherait des œuvres de Hayao Miyazaki, mais en prise de vue réelle.

Pour le moment, Nintendo n’a révélé aucun détail sur le casting, ni d’images officielles du film. L’annonce s’est limitée à la date de sortie, révélée dans une courte vidéo diffusée sur Nintendo Today, la nouvelle application dédiée aux actualités de la firme.

D’ici là, Nintendo n’en restera pas là côté cinéma, puisque Super Mario Bros. 2 est également en préparation et devrait débarquer au printemps 2026.

Avec ces adaptations cinématographiques, Nintendo semble vouloir consolider sa présence sur grand écran, après le succès du premier Super Mario Bros. Movie. Reste à voir si The Legend of Zelda saura captiver les fans autant que le jeu vidéo dont il s’inspire. Réponse en mars 2027 !