Next of Kin est une histoire émouvante qui raconte les efforts de Thomas pour retrouver sa femme perdue, Martha. Résolvez des énigmes, trouvez des indices et découvrez la vérité sur la disparition de Martha.

C’était en pleine rédaction du test du jeu, début de l’année, qu’on avait appris apprend la nouvelle. Next of Kin n’était plus disponible sur l’eShop sans aucune raison. Toutes les informations sur l’eShop avaient été retirée. Il est pourtant bien sorti le 30 aout 2024 pour €1.99, mais a été vite retiré de la vente.

On apprend aujourd’hui via l’éditeur le retour du jeu complet sur l’eShop, à 1€99, toujours sans aucune explication.