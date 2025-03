Les détails autour du très attendu film The Legend of Zelda en live-action continuent de se préciser. Nintendo a récemment annoncé que le tournage débutera en novembre 2025 en Nouvelle-Zélande, un décor naturel qui promet d’apporter à Hyrule toute sa splendeur. La sortie en salles est quant à elle fixée à mars 2027.

Mais ce n’est pas tout : selon plusieurs sources, ce film ne serait que le premier volet d’une trilogie en préparation !

Un tournage en Nouvelle-Zélande et un projet ambitieux

D’après Production List, un service de suivi de l’industrie cinématographique, le tournage du film s’étendra de novembre 2025 à avril 2026. Ce choix de la Nouvelle-Zélande rappelle celui des grandes productions comme Le Seigneur des Anneaux, et devrait permettre de donner vie aux vastes paysages d’Hyrule.

Une trilogie serait en discussion, selon l’initié de l’industrie Daniel Richtman. Il affirme que les acteurs principaux signeront pour trois films sur une période de six ans, suggérant un projet de grande ampleur pour Nintendo et Sony Pictures.

Un premier synopsis dévoilé

Le site Production List a également partagé un premier synopsis du film, qui suivra Link, « un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d’Hyrule des forces des ténèbres ».

« La terre est menacée par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable qui cherche la Triforce, une relique ancienne censée accorder un pouvoir illimité.

Pour l’arrêter, Link doit se lancer dans un périlleux voyage, affrontant des créatures monstrueuses, explorant des donjons dangereux et résolvant des énigmes complexes pour découvrir des artefacts sacrés pouvant l’aider dans sa quête. »

Une production prestigieuse

Nintendo met les grands moyens pour ce projet, avec Shigeru Miyamoto en tant que producteur, aux côtés de Avi Arad, ancien directeur créatif de Marvel Entertainment. La réalisation a été confiée à Wes Ball, connu pour son travail sur la trilogie Le Labyrinthe et plus récemment sur Kingdom of the Planet of the Apes.

Ball a d’ailleurs exprimé son ambition pour le film, déclarant vouloir en faire « quelque chose de sérieux et cool, mais aussi amusant et fantaisiste ».

Un pari à la hauteur de Zelda ?

Avec le succès phénoménal du film Super Mario Bros. (l’un des plus gros succès animés de l’histoire du cinéma) et le bon accueil de Détective Pikachu, Nintendo semble bien décidé à exploiter pleinement ses licences cultes sur grand écran.

Si une trilogie The Legend of Zelda se confirme, il reste à voir quelles aventures de Link seront adaptées et comment ce projet d’envergure saura capturer l’essence de la célèbre franchise.