Lucid Dreams Studio a enfin révélé la date de sortie de Biomorph, son jeu de type Metroidvania en 2D mêlant action et mystère. Après une attente plus longue que prévu, le titre débarquera sur Nintendo Switch le 3 avril 2025. Initialement annoncé en 2022 pour une sortie en 2023, le jeu a d’abord vu le jour sur PC en avril dernier. Il aura donc fallu du temps pour adapter cette expérience sombre et immersive à la console hybride de Nintendo.

Une aventure sombre et captivante

Dans Biomorph, les joueurs explorent un monde en 2D dessiné à la main, peuplé de créatures menaçantes et de mystères à découvrir. Le gameplay repose sur un concept innovant : la capacité d’Anita, l’héroïne du jeu, à absorber la forme et les pouvoirs des ennemis qu’elle vainc. Cela lui permet d’utiliser leurs compétences pour combattre d’autres créatures ou franchir des obstacles insurmontables autrement. Mais chaque monstre défait peut revenir plus tard, plus fort et doté de nouvelles capacités, rendant l’aventure imprévisible.

Un monde non linéaire et interconnecté

Le jeu propose un monde vaste et interconnecté, composé de seize environnements uniques. L’exploration est récompensée par des combats de boss optionnels, des personnages non-jouables excentriques, des secrets bien cachés et une multitude d’améliorations pour personnaliser le style de jeu.

Les joueurs devront également reconstruire la ville de Blightmoor, le centre névralgique de l’aventure, et tisser des liens avec ses habitants. Chaque interaction permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire de la ville et les origines mystérieuses d’Anita.

Un système de combat évolutif

Biomorph propose un système de combat dynamique avec un vaste choix d’armes de mêlée et à distance. Chaque arme dispose de son propre arbre d’amélioration, permettant aux joueurs d’adapter leur style de combat en fonction de leur approche, qu’elle soit agressive ou tactique. En progressant, il sera possible d’expérimenter différentes combinaisons de compétences pour créer des builds personnalisés.

L’intelligence artificielle des ennemis ajoute un défi supplémentaire : les créatures vaincues et imitées par Anita évolueront, débloquant de nouvelles capacités qui rendront les zones précédemment explorées encore plus périlleuses.

Une sortie imminente

Après une longue attente, les joueurs pourront enfin découvrir Biomorph sur Nintendo Switch dès le 3 avril 2025. Avec son univers immersif, son gameplay innovant et son ambiance sombre, le jeu promet une aventure inoubliable pour les amateurs de Metroidvania.