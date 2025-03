Ubisoft a annoncé un accord majeur avec Tencent, donnant naissance à une nouvelle filiale rassemblant ses trois franchises phares : Assassin’s Creed, Rainbow Six et Far Cry. Ce partenariat stratégique, détaillé dans un mémo interne du PDG Yves Guillemot, vise à renforcer ces licences emblématiques et à assurer à Ubisoft un avenir plus stable et prospère.

Un investissement de 1,16 milliard d’euros

L’accord avec Tencent inclut un investissement massif de 1,16 milliard d’euros, ce qui permettra à Ubisoft de « reprendre fermement le contrôle de son avenir » et de créer les « meilleurs jeux possibles ». En échange, Tencent détient désormais 25 % de cette nouvelle filiale, qui concentrera ses activités dans les studios de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia. L’objectif affiché est clair : faire de ces franchises des icônes mondiales incontestées.

Une reconnaissance du travail des employés

Dans son message aux employés, Yves Guillemot met en avant l’importance de cet accord comme une reconnaissance du travail accompli au fil des années. « La valeur de ces trois marques reflète directement votre talent et vos efforts individuels et collectifs », souligne-t-il. Cet investissement donnera également les moyens à Ubisoft d’accélérer les transformations en cours, notamment celles réclamées par les employés dans l’enquête Ubisoft XP.

Une annonce qui suscite des interrogations

Bien que ce partenariat soit présenté comme une opportunité majeure, il suscite également des inquiétudes parmi les employés. Dans un e-mail de suivi, Marie-Sophie de Waubert, Chief Studios & Portfolio Officer, a tenu à rassurer les équipes concernées. Elle affirme que cet accord profitera à l’ensemble d’Ubisoft, y compris aux studios ne travaillant pas sur ces franchises spécifiques. « Ce partenariat nous permettra d’accélérer notre évolution et d’améliorer notre façon de créer des jeux avec plus de concentration et d’agilité. »

Toutefois, la mise en place de cette nouvelle organisation soulève de nombreuses questions, auxquelles Ubisoft s’engage à répondre dans les semaines à venir. Une diffusion en direct est d’ailleurs prévue pour informer davantage les employés et dissiper les incertitudes.

Un tournant stratégique pour Ubisoft

Cette annonce intervient à un moment crucial pour Ubisoft, alors que Assassin’s Creed Shadows suscite de fortes attentes et que Rainbow Six Siege X génère un grand enthousiasme. L’accord avec Tencent pourrait bien donner à l’éditeur les ressources nécessaires pour affirmer sa position dans l’industrie du jeu vidéo et assurer l’avenir de ses franchises emblématiques. Reste à voir comment cette restructuration se traduira concrètement dans les mois à venir.