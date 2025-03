Cette semaine, Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate a publié une importante mise à jour « Balance of Power ».

Bien qu’il n’y ait pas de nouveau contenu (il semblerait que ce soit pour plus tard dans l’année), l’équipe a procédé à un grand nombre d’ajustements d’équilibrage. En outre, il y a plusieurs corrections de bugs et mises à jour de la progression.

Le patchnote :

Mise à jour des Boss

Nous avons rééquilibré les différents boss afin qu’ils correspondent mieux à leur position dans la campagne. Karai était un peu plus impitoyable que son grand-père Shredder, donc tous deux ont été ajustés : Karai est maintenant plus facile, tandis que Shredder est plus difficile. Leatherhead a également reçu des ajustements sur son affrontement Amphibian Ambush, et Gigi du DLC Junkyard Jam a été légèrement rééquilibrée pour être plus équitable.

Karai

Amélioration de l’indicateur d’attaque sur sa première charge, en ajoutant 0,3 seconde. Auparavant, le délai était de 0,4 s, il est maintenant de 0,7 s.

Réduction de sa période d’invulnérabilité après son attaque de rage. C’est l’attaque qu’elle déclenche lorsque sa jauge de rage est pleine (explosion de kunais en cercle lorsqu’elle crie). Avant, elle était invulnérable pendant toute l’animation. Maintenant, elle devient vulnérable dès que les kunais sont libérés, offrant une bonne opportunité d’attaque.



Super Shadow (Mode Difficile)

Les Shadow Flames sont légèrement plus faciles à esquiver : Réduction de la vitesse de déplacement de 20 %. Réduction de la vitesse de rotation.

Le rayon des bombes de feu a été légèrement réduit (il est désormais inférieur à celui de la version Mystic Karai).

Les ennemis supplémentaires apparaissent séparément : Premiers renforts à 75 % de PV, puis à 50 %.



Mystic Karai (Variante Feu)

Réduction de la taille des flammes de Mystic Karai d’environ 30 %.

Leatherhead (Version Punk Frog)

Révision de tous les points d’apparition des Punk Frogs afin de : Éviter un chevauchement excessif. Réduire leur nombre total d’environ 50 %.



Gigi

L’attaque de hachage et l’attaque tournoyante à 360° ont un temps de préparation plus long. Cette attaque était trop rapide et difficile à anticiper. Temps d’activation augmenté de 0,55 s (de 0,45 s à 1,0 s).



Shredder

Révision des ennemis supplémentaires : Au début du combat, Shredder est aidé par des soldats du Foot Clan basiques pendant environ 20 secondes. Pas d’ennemis d’élite, seulement des soldats avec épée, shuriken et lance. Lorsqu’il passe en Phase 2 , les ennemis varient selon l’élément de Shredder : Astral → Mix de ninjas Flamme et Ombre. Feu → Uniquement des ninjas Flamme. Ninja → Mix de ninjas avec Shurikens. Eau → Soldats Lance. Utrom → Soldats Brise-Épée. Ooze → Uniquement des ninjas Ombre.

Modification du saut de Shredder en Phase 3 : Avant, il sautait toujours deux fois. Désormais, après le premier saut, il choisira une des quatre attaques suivantes : Un autre saut (comme avant). Shadow Fracture → Flammes d’ombre au sol. Shadow Pursuit → Il devient intangible et se déplace sur le terrain. Shadow Kick → Un coup de pied volant.



Améliorations de l’économie des pièces Dragon et Rêveur De manière générale, nous avons considérablement réduit le coût des améliorations utilisant les pièces Dragon et Rêveur. Nous estimons que les coûts étaient bien trop élevés et nous les avons ajustés pour mieux correspondre à la progression tout au long de la campagne. Vous constaterez une réduction des coûts pour les améliorations de bas à moyen niveau, ainsi qu’une diminution encore plus importante pour les améliorations de haut niveau. En outre, la position et la quantité de certaines monnaies spéciales (Griffe de Shredder, Pièces de Gantelet, etc.) nécessaires pour les différentes améliorations ont été ajustées. Améliorations des pièces Dragon Entraînement Santé Réduction significative du coût par niveau. Charge de Dash Légère augmentation du coût des premières améliorations.

Réduction majeure du coût des améliorations finales. Réanimation de Splinter Légère augmentation du coût des premières améliorations.

Réduction majeure du coût des améliorations finales. Rapidité Réduction globale du coût d’amélioration. Savourez la saveur Réduction du coût par niveau. Tranche de vie Légère diminution du pourcentage de chance de faire apparaître une pizza par niveau.

Réduction du coût par niveau. Régénération Astrale Réduction globale du coût d’amélioration. Technique Dégâts d’attaque Réduction significative du coût par niveau. Chances de coup critique Légère augmentation du coût global des améliorations (les coups critiques sont très puissants !). Forces focalisées Augmentation du gain de dégâts élémentaires par niveau.

Réduction du coût des améliorations de haut niveau. Dégâts spéciaux Réduction du coût par niveau. Dégâts d’outils Réduction du coût des améliorations de haut niveau. Génie mécanique Réduction du coût par niveau. Résistance accrue Légère réduction du coût par niveau. Effet prolongé Réduction du coût par niveau. Spécialité Attaques rapides Réduction du coût par niveau.

Réduction supplémentaire pour les niveaux élevés. Multi-coups Réduction du coût par niveau.

Réduction supplémentaire pour les niveaux élevés. Capacités rapides Réduction du coût par niveau.

Réduction supplémentaire pour les niveaux élevés. Coup de marteau Réduction du coût par niveau.

Réduction supplémentaire pour les niveaux élevés. Pizza Entrée Réduction du coût par niveau.

Réduction supplémentaire pour les niveaux élevés. Alliés fiables Réduction significative du coût à tous les niveaux. Dégâts critiques Réduction significative du coût par niveau. Confiance Réduction du coût par niveau.

Réduction majeure pour les niveaux élevés.

Inspirations

Inspiration de Leonardo 1

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Raphael 1

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Michelangelo 1

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Donatello 1

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Casey 1

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Leonardo 2

Réduction du coût par niveau.

Inspiration de Raphael 2

Réduction du coût par niveau.

Réduction significative des coûts aux niveaux élevés.

Inspiration de Michelangelo 2

Réduction du coût par niveau.

Réduction significative des coûts aux niveaux élevés.

Inspiration de Donatello 2

Réduction significative du coût par niveau.

Inspiration de Casey 2

Réduction du coût par niveau.

Améliorations des pièces Rêveur

Chance

Peut-être

Réduction du coût à tous les niveaux.

Deuxième chance

Réduction du coût aux niveaux élevés.

Polissage

Réduction du coût à tous les niveaux.

Double problème

Réduction du coût à tous les niveaux.

Butin chanceux

Réduction du coût à tous les niveaux.

Double double

Réduction du coût à tous les niveaux.

Économie

Bon départ

Légère réduction du coût aux niveaux élevés.

Boss résistants

Réduction significative du coût aux niveaux élevés.

Charognard

Réduction significative du coût à tous les niveaux.

Bénédiction du Panthéon

Légère réduction du coût à tous les niveaux.

Roi de la ferraille

Réduction du coût à tous les niveaux.

Recyclage

Réduction du coût à tous les niveaux.

Exotique

Dés de ferraille

Réduction du coût à tous les niveaux.

La fortune sourit aux audacieux

Réduction significative du coût à tous les niveaux.

Réparateur d’arcade

Réduction du coût à tous les niveaux.

Fente à pièces cassée

Aucun changement.

Dojo

Réduction significative du coût à tous les niveaux.

Coûts d’amélioration des artefacts

Nous avons jugé que les coûts d’amélioration des artefacts étaient trop élevés, ce qui poussait les joueurs à se concentrer uniquement sur un ou deux artefacts. Nous souhaitons encourager l’expérimentation des différentes configurations en rendant l’amélioration de plusieurs artefacts plus accessible. De plus, certaines exigences en monnaie méta (Griffe de Shredder, Pièces de Gantelet, etc.) ont été ajustées.

Les artefacts avec 5 niveaux supplémentaires voient leurs coûts réduits comme suit :

Niveau 2 : 250 → 150

Niveau 3 : 400 → 200

Niveau 4 : 700 → 300

Niveau 5 : 1000 → 400

Niveau 6 : 1500 → 600

Les artefacts avec 2 niveaux supplémentaires voient leurs coûts réduits comme suit :

Niveau 2 : 500 → 300

Niveau 3 : 1000 → 600

(Note : Les artefacts se débloquent au niveau 1 via le gameplay.)

Pouvoirs et Outils

Nous savons que certaines configurations comme Coup Critique, Shurikens et Ooze sont particulièrement puissantes. Plutôt que de les affaiblir, nous avons préféré renforcer toutes les autres branches pour offrir plus de liberté aux joueurs. L’objectif est que chaque partie soit plus fluide et que davantage de combinaisons gagnantes soient possibles.

Outils

Nous avons amélioré certains outils jugés trop faibles :

Shurikens Utrom

Nombre de shurikens augmentés de 2 → 4

Correction d’un problème de délai entre les tirs de shurikens

Paratonnerre

Fonctionnement plus cohérent et plus de cibles touchées

Correction d’un bug où la foudre frappait encore des ennemis déjà morts

Amélioration des frappes chargées (6/8/10 au lieu de 3/4/5)

Shurikens Ooze

Nombre de shurikens augmentés de 2 → 4

Correction d’un problème de délai entre les tirs de shurikens

Bombe fumigène

Téléportation réduite de 40 % pour plus de contrôle

Dégâts augmentés ( 30/50/70 → 50/60/70 )

Suppression du déclenchement d’Esquive

Ajout d’un bonus d’Esquive (15/25/35% de chance d’esquiver pendant 5 sec)

Tempête de météores

Dégâts réduits ( 40/60/80 → 20/40/60 )

Les météores tombent moins fréquemment (intervalle de 1,0s au lieu de 0,5s )

Nombre de météores réduit (9/12/15 → 6/8/10)

Boule de feu

Lance désormais 4 projectiles au lieu de 3

Zone d’impact doublée

Dégâts ajustés (40/70/100 → 30/50/70)

Vague d’eau

Dégâts augmentés ( 60/80/120 → 80/100/120 )

Rayon fixé à 4m à tous les niveaux

Remplace le repoussement par un étourdissement de 1s

Améliorations des arbres de pouvoir

Utrom

Frappe électrique : dégâts augmentés (10/20/30 → 20/25/30)

Ruée foudroyante : touche plus d’ennemis ( 3/4/5 ), zone élargie et dégâts augmentés ( 20/25/30 )

Apprentissage rapide : taux de charge ajusté ( 50/100/150% au lieu de 75/125/200%)

Électrification : dégâts augmentés (10/15/20 au lieu de 7/15/22)

Chaîne d’éclairs : portée augmentée de 60% et dégâts ajustés (10/15/20 au lieu de 7/15/21)

Ooze

Durée de Vie : durée des bonus augmentée (4/5/6 salles)

Flamme

Frappe enflammée : dégâts augmentés (20/30/40 → 25/35/45)

Inferno : inflige des dégâts plus souvent ( 0.5s → 0.3s )

Inferno Ardent : durée augmentée (3/4/5s au lieu de 2/3/4s)

Eau

Frappe torrentielle : chance de coup multiple augmentée (8/10/12% au lieu de 5/7/10%)

Ruée aquatique : portée augmentée de 60% , dégâts augmentés (45/60/75 au lieu de 35/45/60)

Capacités aquatiques : dégâts augmentés (55/70/85 au lieu de 45/60/75)

Dommages collatéraux : dégâts de zone augmentés (40/55/70% au lieu de 30/45/60%)

Quand il pleut : dégâts augmentés (30/45/60 au lieu de 24/38/52)

Gel

Ralenti renforcé ( 50/60/70 au lieu de 20/35/50 )

Durée augmentée à 2,5s

Ninja

Assaut prolongé : nécessite désormais trois prérequis pour être débloqué ( Compétence Shuriken, soit Ricochet soit Chakram, soit Pieds rapides soit Premier coup )

Premier coup : peut désormais être débloqué sans condition

Art des Ténèbres : augmentation des dégâts élémentaires (15/20/25 au lieu de 10/15/20)

Lumière Astrale

Dans une future mise à jour, nous sommes ravis d’annoncer que nous allons apporter de profondes révisions à l’arbre de pouvoir Lumière Astrale. En attendant, nous avons effectué plusieurs ajustements pour améliorer cet arbre et vous faire patienter ; il y a bien une lumière au bout de CE tunnel.

Aube

Nous avons amélioré la réduction de dégâts de Blinding Light en fonction du niveau d’Aube, afin d’en faire un outil défensif plus puissant si vous investissez dedans.

Réduction des dégâts par niveau portée à 4/6/8%, au lieu d’un 5% fixe par niveau.

Bouclier Chatoyant

Nous voulons que la Carapace de Lumière soit plus cohérente et offre une meilleure défense. Nous avons donc augmenté sa durée lorsqu’elle est conférée par Bouclier Chatoyant.

Durée augmentée à 1,5/2,5/3,5s, contre 1,2/1,8/2,3s auparavant.

Guerrier Radieux

Dans le même esprit que Bouclier Chatoyant, nous avons amélioré la durée de la Carapace de Lumière conférée par Guerrier Radieux.

Durée augmentée à 1,5/2,5/3,5s, contre 1,2/1,8/2,3s auparavant.

Gardien Ancestral

Nous avons changé le fonctionnement du Gardien Ancestral afin qu’il octroie un puissant bonus aux dégâts élémentaires. Grâce aux améliorations de la durée de Carapace de Lumière, ce pouvoir devient un choix solide pour les builds élémentaires.

Suppression de la Carapace de Lumière au début du combat.

au début du combat. Désormais, augmente les dégâts élémentaires de 20/30/40% tant que Carapace de Lumière est active, au lieu d’accorder Carapace de Lumière pendant un temps limité au début de la pièce.

Illumination

Illumination manquait d’éclat, nous avons donc augmenté les dégâts de renvoi des projectiles.

Dégâts augmentés à 45/60/75% de votre Santé Max, contre 30/45/60% auparavant.

Plein Gaz

Nous avons renforcé l’esquive conférée par Plein Gaz aux ennemis affectés par Blinding Light. Combiné aux changements d’Aube, cela rend Blinding Light encore plus intéressant pour la défense.

Chance d’esquive augmentée à 20/25/30%, contre 10/15/20% auparavant.

Obscurité Astrale

Don du Dragon

Nous avons voulu donner plus de valeur à ce pouvoir et avons corrigé son interaction avec Griffe du Dragon pour qu’il fonctionne correctement.

Augmentation des Pièces du Dragon obtenues à 120 .

. Désormais, les pièces gagnées fonctionnent correctement avec Griffe du Dragon.

Étoile Noire

Nous avons amélioré les dégâts octroyés par Étoile Noire. De plus, ce pouvoir soigne désormais lorsqu’un Fragment de Résurrection est consommé, rendant le sacrifice de vos résurrections plus significatif.

Augmente les dégâts de base de 20% , et de 40% supplémentaires par niveau .

, et de . Ajout d’un soin de 15% par Fragment de Résurrection consommé.

Griffe du Dragon

La Griffe du Dragon accorde désormais plus de dégâts lorsque vous obtenez des Pièces du Dragon.

Augmentation des dégâts à 15/20/25%, contre 10/15/20% auparavant.

Pouvoirs Légendaires

Exécution (Obscurité Astrale/Ninja)

Exécution nécessitait une condition trop spécifique pour éliminer les ennemis. Nous avons supprimé cette contrainte et ajusté son seuil d’exécution en conséquence.

Suppression de la nécessité de Briser la Garde pour exécuter instantanément un ennemi.

pour exécuter instantanément un ennemi. Seuil d’exécution instantanée fixé à 15% de PV.

Insaisissable (Ninja/Ooze)

Adrenaline a été modifié pour être une capacité offensive plus puissante, tout en ajustant ses effets de mobilité.

Suppression du bonus de réduction de cooldown sur la Ruée .

. Vitesse de déplacement réduite à 20% .

. Réduction du cooldown des Compétences Spéciales et Outils portée à 100%.

Fracture (Givre/Utrom)

Désormais, nécessite au moins un pouvoir Utrom comme prévu initialement.

Mises à Jour du Contrôle

Nous avons modifié le ciblage sur toutes les configurations de contrôle afin de mieux prendre en compte la direction d’attaque. Les effets les plus visibles sont :

À la souris , l’attaque se déclenche désormais précisément à l’endroit du curseur.

, l’attaque se déclenche désormais précisément à l’endroit du curseur. À la manette , la direction du joystick influe sur la cible attaquée.

, la direction du joystick influe sur la cible attaquée. Ajout d’un paramètre d’Aim Assist dans les options pour personnaliser votre expérience :

Faible

Ciblage le plus précis.

L’attaque se déclenche exactement là où le joueur l’indique (position du curseur ou direction de déplacement la plus récente).

Moyen (par défaut pour manette et clavier/souris)

Vise d’abord l’endroit souhaité, puis s’ajuste aux cibles valides à proximité.

Élevé (par défaut sur écran tactile)

Toujours accroché aux cibles valides dans la portée d’attaque, même si cela oblige le joueur à faire un demi-tour.

Mises à Jour Mineures & Corrections de Bugs

Jeu de base

Les Artéfacts garantissant le prochain type de pouvoir fonctionnent désormais correctement lorsqu’ils sont équipés en pleine partie.

lorsqu’ils sont équipés en pleine partie. Correction de la non-attribution des Médaillons de Gantelet après le premier mini-boss des Égouts.

des Médaillons de Gantelet après le premier mini-boss des Égouts. L’amélioration de Dragon « Alliés Fiables » augmente désormais progressivement les chances d’apparition d’alliés élites, facilitant l’obtention du succès « Super Support » .

augmente désormais les chances d’apparition d’alliés élites, facilitant l’obtention du succès . Les MOUSERs alliés et Super Soldats ont désormais une apparence et des empreintes distinctes pour les différencier des ennemis.

ont désormais une pour les différencier des ennemis. Les succès « Âme la plus sombre » et « Perfection » se débloquent à nouveau correctement. Nous nous excusons pour les récents problèmes à ce sujet.

Casey Jones & le DLC Junkyard Jam