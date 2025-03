Le dernier Nintendo Direct a réservé son lot de surprises, mais aucune n’a eu un impact aussi massif que l’annonce de Tomodachi Life: Living the Dream. Attendu depuis des années par les fans de la licence, ce nouvel opus marquera le grand retour du jeu de simulation sociale sur Nintendo Switch en 2026.

Une annonce qui fait vibrer Internet

Dès les premières secondes du reveal, l’effervescence était palpable. Bien que Tomodachi Life puisse sembler de niche à première vue, il s’est imposé comme un véritable succès mondial avec les années. Sorti en 2013 sur Nintendo 3DS, le titre a su conquérir un large public grâce à son humour absurde et à ses interactions uniques entre Mii.

En quelques heures seulement, l’annonce de Living the Dream est devenue l’une des plus populaires de l’histoire de Nintendo sur les réseaux sociaux. Selon les analyses de BoTalksGames, le tweet de Nintendo of America annonçant le jeu est devenu le deuxième post le plus liké de la compagnie sur un jeu vidéo.

Mais le plus impressionnant se trouve du côté du Japon : le tweet japonais d’annonce a surpassé le nombre de likes de la présentation de la Nintendo Switch 2. Avec plus de 400 000 likes, Tomodachi Life: Living the Dream devient l’annonce la plus appréciée de Nintendo sur X (anciennement Twitter) au Japon, dépassant les 385 000 likes de l’annonce de la Switch 2 en janvier 2025.

Pourquoi un tel engouement ?

Si certains joueurs non initiés à la franchise se demandent pourquoi cette annonce a suscité une telle hystérie, il suffit de regarder les chiffres. Tomodachi Life sur 3DS s’est vendu à 6,72 millions d’exemplaires, dont au moins 2 millions rien qu’au Japon. Son prédécesseur, Tomodachi Collection, sorti uniquement au Japon sur DS, avait déjà atteint les 3,2 millions d’unités.

Le concept unique du jeu, permettant aux joueurs de créer des Mii basés sur leurs amis, leur famille ou des célébrités, puis d’observer et d’influencer leurs interactions sur une île en pleine mer, a su conquérir un large public. Les scènes loufoques et imprévisibles qui en découlent ont fait de Tomodachi Life une expérience inoubliable et très partageable sur les réseaux sociaux.

Un lancement attendu en 2026

Prévu pour 2026 sur Nintendo Switch, Tomodachi Life: Living the Dream promet de reprendre les ingrédients qui ont fait le succès du titre original tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Selon la description officielle de Nintendo, le jeu permettra aux joueurs d’interagir encore plus librement avec leurs Mii, de gérer leurs relations et d’explorer leurs rêves.