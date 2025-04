Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en avril 2025, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Star Overdrive (10 avril)

Viens aider Bios, qui est bloqué sur une planète extraterrestre lointaine avec son hoverboard, à résoudre des puzzles créatifs et affronter de redoutables ennemis alors qu’il essaie de retrouver sa bien-aimée. Utilise les pouvoirs du keytar pour combattre, apprends à maîtriser l’hoverboard hypersonique pour faire des tricks le long de ton aventure, découvre des profondeurs mystérieuses, récupère des ressources, fabrique des pièces pour améliorer l’hoverboard et explore des biomes extraterrestres dans cet immense monde ouvert.

Libère le pouvoir de la musique ! Utilise ton keytar pour combattre les ennemis, défier les lois de la physique et résoudre des puzzles complexes. Explore des lieux abandonnés dans lesquels tes cassettes sont essentielles pour la survie et la découverte.

Découvre ce que le futur renferme avec l’hoverboard avancée. Explore de grands paysages, réalise des tricks incroyables, et vis dans des combats intenses. Fais preuve d’une agilité et d’un style inégalés en passant de mission en mission. Es-tu prêt à planer vers la victoire ?

Embarque dans une aventure trépidante sur une vaste planète extraterrestre abandonnée. Découvre ses secrets en affrontant des ennemis sans relâche, en relevant des défis impressionnants, et en avançant malgré les difficultés rencontrées en chemin. Explore l’inconnu et survis envers et contre tout !

LUNAR Remastered Collection (18 avril)

Plongez dans les mondes enchanteurs de LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete, deux JRPG cultes qui ont conquis le cœur des joueurs depuis des générations.

LUNAR: Silver Star Story vous plonge dans l’épopée d’Alex, un jeune aventurier déterminé à devenir maître-dragon. Accompagné de ses amis, il devra déjouer les plans du Tsar-Magique, souhaitant plonger le monde dans l’abysse.

LUNAR 2: Eternal Blue se déroule mille ans plus tard, où l’on suit Hiro et ses compagnons dans leur quête pour retrouver la déesse Althéna aux côtés d’une mystérieuse jeune fille nommée Lucia. Dans cette aventure épique, ils devront affronter des ennemis comme Borgan ou le Chevalier Blanc Léo, qui les pourchassent pour éradiquer celle qu’ils considèrent comme la « Destructrice de Lunar ».

Cette édition remastérisée offre des graphismes modernisés, un son retravaillé, et des améliorations qui subliment l’expérience de jeu, tout en ravivant la nostalgie des années 90 mieux que jamais ! Redécouvrez ces deux aventures avec un support linguistique enrichi, désormais disponible en anglais, japonais, français et allemand.

Maliki: Poison of the past (22 avril)

Dans un futur proche, l’humanité est au bord de l’extinction, asservie par le redoutable Poison, un monstre végétal qui altère le continuum espace-temps. Menée par l’énigmatique Maliki, une poignée de naufragés temporels joignent leurs forces et s’organisent au sein du Domaine, un bastion hors du temps encore préservé de la menace.

Incarnez Sand dans ses voyages à travers les époques pour réparer le continuum. Utilisez votre Chrono Pack pour manipuler le temps, combattez les monstres qui ont infesté les mondes du passé aux côtés de Becky, Fang et Fénimale, une troupe de personnages loufoques et un peu magiques.

Participez à des batailles stratégiques en altérant le temps pour déclencher des attaques conjointes dévastatrices avec vos coéquipiers. MALIKI: POISON OF THE PAST est une odyssée fantastique et profonde, offrant un mélange étonnant de jeu de rôle, d’exploration, de résolution d’énigmes temporelles et de combat au tour-par-tour.

Ressourcez vous au Domaine, faites grandir l’Arbre aux Milles Racines qui le maintient hors d’atteinte du monstre, récoltez, cuisinez, améliorez vos équipements pour renvoyer vos héros dans les ramifications du temps avec des accessoires toujours plus puissants et farfelus.

Découvrez un univers baigné de magie, une famille de personnages attachants, une histoire toute en nuances et en émotions, portée par un humour décapant et un visuel d’animés à l’originalité saisissante. Ramenez l’harmonie dans cette fable écologique inoubliable !

The Hundred Line -Last Defense Academy- (23 avril)

◆ 15 élèves contre une armée d’envahisseurs

Quand Takumi Sumino se réveille dans une étrange école entourée de flammes mystiques, il veut immédiatement rentrer chez lui. Cependant, Sirei, son « commandant » auto-désigné, voit les choses d’un autre œil. Tandis que le sort de l’humanité est en jeu, Takumi et les autres élèves sont chargés de protéger l’école contre des monstres grotesques pendant les 100 jours à venir. Quelle est donc cette Académie de la dernière défense ? Qui sont ces envahisseurs ? Et quelle vérité se cache derrière cette guerre ?

◆ Quand l’aventure rencontre le tactical RPG

Les choix de Takumi affecteront le déroulement de l’histoire, entraînant une multitude de fins différentes. Les séquences d’histoire et de combat s’entremêlent pour créer un cocktail passionnant de stratégie et d’intrigue !

Rusty Rabbit (17 avril)

Après le début d’une nouvelle ère glaciaire, l’humanité décida d’abandonner la Terre. Au fil du temps, une espèce réussit à se hisser au sommet de la hiérarchie terrestre : les lapins !

Après leur départ, les humains ont été surnommés les Géants par les lapins. Les ruines monumentales qu’ils avaient abandonnées sont devenues un sanctuaire : le Mont fuligineux. Certains lapins sont assez téméraires pour oser violer ce lieu sacré et le piller ; on les appelle les ferrailleurs. Le protagoniste, un vieux lapin nommé Stamp, est un ferrailleur. Et pas des moindres. Sa routine ? Fouiller le Mont fuligineux.

Un jour, alors qu’il revenait d’une session d’exploration du Mont, Stamp fait la rencontre d’une équipe de ferrailleurs, les BF. Il finit par rejoindre leurs rangs, et ensemble, ils continuent à fouiller les entrailles du Mont fuligineux.

Lors d’une expédition, Stamp fait la découverte d’enregistrements provenant de D-TAM, anciens appareils de stockage d’informations dispersés dans les ruines. L’un de ces appareils semble appartenir à sa fille, avec qui il n’a plus aucun contact. Dans l’enregistrement, elle met sa vie en danger pour lui révéler des secrets sur le monde auquel il croyait auparavant.

Afin de percer ces mystères et suivre la piste de sa fille, Stamp continue son périple vers les profondeurs des ruines…

– Ambiance mystérieuse

Attendez-vous à de l’action et du mystère à mesure que vous vous enfoncez dans ces ruines monumentales !

– Avancez et frayez-vous un chemin dans ces ruines labyrinthiques

Exploitez la vitesse et l’agilité de ninja de votre mech pour explorer les ruines en brisant tout ce qui se dresse devant vous et emparez-vous des trésors !

– Progression de style RPG et personnalisation

Améliorez votre mech avec des pièces et des matériaux récupérés dans les ruines ! Affûtez les compétences de Stamp lors de combats féroces contre les ennemis gardant ces trésors.

Vault of the Void (3 avril)

Vault of the Void est un deckbuilder roguelike pour un seul joueur avec un faible facteur chance, ce qui laisse beaucoup de pouvoir dans vos mains. Construisez, transformez et itérez continuellement sur votre deck de 20 cartes alors que vous avancez dans la partie, et même avant chaque combat. Visualisez d’avance les ennemis que vous combattrez afin de vous permettre de planifier attentivement votre stratégie. Avec aucun événement aléatoire, votre succès est entre vos mains. Votre créativité et votre talent augmenteront vos chances de victoire !

CARACTÉRISTIQUES

* Choisissez parmi 4 classes différentes, chacune ayant un style de jeu complètement différent !

* Ajustez continuellement votre deck avec plus de 440 cartes différentes !

* Combattez 90+ ennemis terrifiants dans votre chemin vers le Néant.

* Modifiez votre style de jeu avec plus de 320 artéfacts.

– Renforcez vos cartes avec des pierres du Néant, permettant des combinaisons infinies !

* Un CCG roguelike où le pouvoir est entre vos mains, sans RNG.

Vault of the Void contient une pléthore de mécanismes uniques et d’ajustements à l’expérience utilisateur afin de réduire le facteur chance de l’expérience de deckbuilder roguelike, et encourage la créativité !

Une mauvaise main ? Pas de problème !

Dans Vault of the Void, les combats rapides sont la clé. Défaussez vos cartes inutiles afin de vous donner plus d’énergie, vous permettant d’alimenter vos combos puissants ! Alors que les créatures attaquent pendant leur tour, elles vont augmenter votre menace. À la fin de votre prochain tour, votre pile de menace se déclenchera, infligeant des dégâts à vos points de vie égal à sa valeur totale. Jouez des cartes de blocage pour réduire votre menace en réaction et faites le choix difficile entre l’attaque ou la survie. Avec la menace, pas besoin de calculer combien de dégâts vous recevrez à la fin du tour: vous le verrez directement devant vous !

Promise Mascot Agency (10 avril)

Explorez la ville maudite de Kaso-Machi ! Recrutez et entraînez des mascottes, et aidez-les en cas de problème ! Enquêtez sur un complot et aidez Pinky à contrôler sa colère ! Faites de la Promise Mascot Agency la référence absolue au Japon ! En avant, Michi et Pinky !

MotoGP 25 (30 avril)

Faites hurler les moteurs pour la saison 2025 ! Vivez toute l’authenticité de MotoGP avec une bande-son retravaillée et des défis haletants. Entraînez-vous à de nouvelles disciplines avec le mode Race Off et optez pour une expérience Arcade ou Pro.

Nouveautés et fonctionnalités

Entraînements inédits : une des grandes nouveautés de MotoGP 25 est l’ajout de sessions d’entraînement , permettant aux joueurs d’améliorer leurs compétences en dehors des compétitions officielles. Différentes disciplines seront disponibles, comme le Motard, le Flat Track et les Minibikes , avec des défis spécifiques dans des environnements inédits.

: une des grandes nouveautés de MotoGP 25 est l’ajout de , permettant aux joueurs d’améliorer leurs compétences en dehors des compétitions officielles. Différentes disciplines seront disponibles, comme le , avec des défis spécifiques dans des environnements inédits. Expérience Arcade : pour rendre le jeu accessible à tous, MotoGP 25 proposera un mode arcade , disponible pour toutes les motos et tous les modes de jeu. Cette option offrira une prise en main plus simple pour ceux qui recherchent avant tout le plaisir de la vitesse, sans les contraintes de la simulation.

: pour rendre le jeu accessible à tous, MotoGP 25 proposera un , disponible pour toutes les motos et tous les modes de jeu. Cette option offrira une prise en main plus simple pour ceux qui recherchent avant tout le plaisir de la vitesse, sans les contraintes de la simulation. Unreal Engine 5 et sonorisation améliorée : le jeu bénéficiera d’un moteur graphique de nouvelle génération et d’un sound design retravaillé , avec des enregistrements sonores réalisés en direct pour une immersion totale dans l’univers MotoGP.

: le jeu bénéficiera d’un et d’un , avec des enregistrements sonores réalisés en direct pour une immersion totale dans l’univers MotoGP. Retour des fonctionnalités appréciées : le Riders Market et les Commissaires FIM MotoGP font leur retour, accompagnés d’un nouveau système de développement des motos , offrant aux joueurs plus de contrôle sur l’évolution de leur machine au fil de la saison. De plus, il faudra gérer les relations sociales dans le paddock pour se plonger dans la vie d’un véritable pilote.

: le et les font leur retour, accompagnés d’un , offrant aux joueurs plus de contrôle sur l’évolution de leur machine au fil de la saison. De plus, il faudra gérer les relations sociales dans le paddock pour se plonger dans la vie d’un véritable pilote. Personnalisation avancée : comme dans les précédents opus, les joueurs pourront exprimer leur créativité grâce à de nombreux outils de personnalisation : éditeur de casques, numéros de course, patchs dorsaux, stickers et même des émotes de podium. L’un des designs créés par la communauté dans l’édition précédente a même été porté par Maverick Viñales lors du Grand Prix de Saint-Marin en septembre dernier !

Tempopo (17 avril)

Le studio Witch Beam, célèbre pour ses succès comme Assault Android Cactus et Unpacking, revient avec une aventure musicale inédite. En collaboration avec l’éditeur CULT Games, ils annoncent aujourd’hui la sortie de Tempopo, un jeu de puzzle musical en 3D qui promet de faire vibrer les amateurs de casse-têtes et de mélodies.

Dans Tempopo, les joueurs se retrouvent plongés dans un univers céleste et coloré où le jardin musical d’Hana, autrefois luxuriant, a été disséminé à travers de magnifiques îles dans le ciel. Pour aider Hana à retrouver ses fleurs musicales, il faut guider les Tempopo, de petites créatures magiques et indisciplinées, à travers des niveaux rythmés par les quatre saisons. Ces casse-têtes exigent une planification minutieuse et une exécution précise : il s’agit de donner des instructions claires aux Tempopo pour pousser, soulever et détruire les obstacles et ainsi recréer l’harmonie perdue du jardin.

Le jeu propose également un mode de personnalisation unique, permettant aux joueurs de créer leur propre jardin des mélodies. Chaque fleur sauvée apporte une note unique à ce concert interactif, et en associant différentes mélodies, vous pourrez profiter d’un spectacle musical exceptionnel. Parmi les points forts de Tempopo, on note :

Un style visuel charmant et coloré, désormais en 3D, qui évoque la nostalgie des jeux de puzzle tout en offrant une touche moderne.

Une ambiance sonore immersive, portée par la bande originale du talentueux compositeur Jeff Van Dyck, primé aux BAFTA, garantissant que chaque note et chaque battement résonnent avec bonheur.

Un gameplay axé sur la planification et l’exécution, où chaque île représente un nouveau défi rythmé par les saisons, offrant ainsi une rejouabilité riche et variée.

Pocket Bravery (10 avril)

Ayez un avant-goût de Pocket Bravery grâce à la démo !Inspiré des jeux de combat classiques des années 90, « Pocket Bravery » présente un jeu de combat moderne avec une touche rétro !Grâce à ses personnages originaux, ses couleurs vives et son système de combat impressionnant, « Pocket Bravery » est conçu pour les joueurs de haut niveau, tout en restant facile d’accès aux débutants !Choisissez votre combattant – Vous avez le choix entre 12 personnages variés, possédant tous des capacités et un style de jeu qui leur sont propres !Le monde est votre arène – Sélectionnez votre arène parmi 20 différents lieux à travers le monde !Mode histoire – Suivez l’histoire de Nuno & cie dans leur enquête sur l’organisation criminelle Mathilda !Des commandes compétitives et accessibles sont incluses, selon votre expérience en jeu de combat.Un mode multijoueur local et en ligne doté d’un rollback netcode, offrant des combats en ligne avec une latence faible.

Progress Orders (9 avril)

Le protagoniste, solitaire et sans attaches, découvre une lettre de son grand-père et part à la recherche de ses traces, le conduisant à la guilde <Legion>.Bien qu’il ne trouve pas son grand-père à la guilde, il accepte de travailler pour eux sous condition qu’ils l’aident à recueillir des informations.Lors de la cérémonie d’intégration en tant que membre de la guilde, il acquiert le pouvoir de « Clairvoyance », lui permettant de voir et d’entendre les choses à travers les yeux des autres.Le protagoniste peut être choisi en tant qu’homme ou femme.Dans un monde de guilde représenté en 3D, soutenez des aventuriers uniques en utilisant diverses installations telles que la forge, la boutique d’équipements et le jardin.Les donjons complexes progressent automatiquement pour chaque équipe, et vous pouvez choisir d’intervenir lors des rencontres avec les monstres,Si vous intervenez, une bataille stratégique et anticipée appelée « Reading Command » se déclenche.Vous pouvez également laisser les aventuriers combattre seuls et vous concentrer sur d’autres tâches !

Croc: Legend of the Gobbos (3 avril)

Croc Legend of the Gobbos vous fait vivre le périple touchant d’un petit crocodile humble et attachant, seulement équipé de son emblématique sac à dos, dont la quête l’amène à traverser de sa démarche chaloupée une série de mondes uniques. En courant, sautant, grimpant, nageant et faisant tourner sa queue, il tentera de sauver les Gobbos, sa famille adoptive, des griffes du sorcier maléfique Baron Dante et de ses hordes de Dantinis malicieux.

Grâce à sa grande popularité auprès d’un large public et à sa créativité révolutionnaire, le jeu d’origine est rapidement devenu un classique des jeux de plates-formes, vendu à plusieurs millions d’exemplaires. Bien que la version remasterisée de Croc Legend of the Gobbos offre une expérience authentique qui ramène les joueurs à l’âge d’or du jeu vidéo, elle introduit également des éléments modernes, notamment des graphismes HD améliorés, des mécanismes de contrôle et une caméra repensés, ainsi que

des modes vidéo rétro qui recréent l’expérience de jeu qui nous a séduits dans les années 1990.

Plongez dans un monde recréé à la perfection, haut en couleurs, constellé de paysages captivants et de défis divertissants qui enflammeront votre imagination. La version remasterisée de Croc Legend of the Gobbos offre un mélange authentique de nostalgie et de gameplay moderne, garantissant une expérience qui rend hommage au jeu d’origine, tout en invitant une nouvelle génération à découvrir sa magie intemporelle.

Le jeu propose 45 niveaux fourmillant d’ennemis et de boss, répartis sur 5 mondes différents dont des volcans, des glaciers, des cavernes sous-marines et bien plus encore…

La Crocipedia

Avec la coopération de nombreux membres de l’équipe d’origine, Argonaut Games a passé plus d’un an à traquer une mine d’archives de développement oubliées, dans le but de créer avec un soin tout particulier un musée numérique composé de concepts de personnages et de niveaux, de tests d’animation, de documents sur la conception du jeu, d’articles promotionnels rares, ou encore d’ébauches de mixage de la bande-son emblématique de Croc. Vous y trouverez également une série d’interviews documentaires avec de nombreuses personnes ayant participé au développement de Croc. La Crocipedia est le moyen idéal pour les super fans et les historiens de se plonger dans le processus créatif du jeu et de découvrir les histoires qui ont contribué à faire de Croc une légende.

Sunderfolk (23 avril)

Réinventez vos soirées jeux grâce à l’univers magique de Sunderfolk, un RPG tactique au tour par tour et multijoueur où votre appareil mobile vous sert de manette*. Le jeu a été conçu pour des parties en coopération depuis le confort de votre domicile. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’unir pour explorer les magiques et dangereux Sunderlands.

*L’application mobile gratuite est nécessaire pour jouer au jeu.

Chaque joueur choisit l’une des six classes (Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur) et s’aventure avec ses amis dans les Sunderlands, participant à des combats tactiques au tour par tour. Contrairement aux RPG traditionnels, il n’y a pas d’ordre de jeu fixe, ce qui vous permet d’instantanément adapter votre stratégie aux conditions du champ de bataille. Puisque de nouveaux ennemis apparaissent à chaque tour, votre équipe doit coopérer afin de trouver la solution adaptée pour triompher.

Entre les missions, les joueurs retournent à Arden pour améliorer leur village. Débloquez et améliorez divers marchands locaux, établissez des relations avec d’autres Sunderfolk pour gagner des récompenses, et équipez vos personnages avec de nouvelles compétences, armes, babioles, et bien plus encore. Incarnez les héros d’Arden, protégez la ville et son Éclat de lumière de la corruption de la pierre d’ombre et venez à bout des menaces planant sur les Sunderlands.

Une expérience coopérative depuis votre canapé

Les meilleures aventures sont celles que l’on partage. Jusqu’à quatre joueurs peuvent découvrir ensemble cette nouvelle aventure RPG tactique où votre appareil mobile fait office de manette.

Découvrez un nouveau monde

Scannez le code QR sur votre écran, téléchargez l’application Sunderfolk gratuite* et transformez votre téléphone ou tablette en manette, jeu de cartes, livre de règles, inventaire, et bien plus encore. Vos amis et vos proches apprendront rapidement à jouer, car toutes les informations nécessaires seront à portée de main.

Six héros uniques

Les classes RPG traditionnelles ont été réinventées dans Sunderfolk. Incarnez un Arcaniste, un Barde, un Berserker, un Pyromancien, un Ranger ou un Voleur – chacun ayant son propre style de jeu. Personnalisez les forces de votre personnage avec des cartes de compétences et équipez-vous de babioles et d’armes pour adapter votre arsenal d’une quête à l’autre.

Combat tactique inspiré des jeux de rôle sur table

Chaque joueur effectue son tour en choisissant une de ses cartes de compétences pour déterminer les actions de son personnage. Les ennemis rôdent et possèdent leurs propres capacités et stratégies, mettant ainsi au défi votre équipe de changer d’approche d’une rencontre à l’autre.

Reconstruisez le village d’Arden

Le village d’Arden s’étend autour des vestiges d’une substance magique connue sous le nom de pierre de lumière, mais des forces inconnues venues des terres environnantes menacent l’existence même de la communauté. Entre deux quêtes, retournez à Arden pour améliorer les marchands, acquérir de nouveaux objets et équipements, et tisser des liens avec les habitants pour obtenir des récompenses supplémentaires.

Quatre joueurs, un seul jeu

Vivez l’expérience Sunderfolk avec vos amis sans frais supplémentaires. Notre système consistant à utiliser un appareil mobile comme manette est unique et permet à un joueur de faire profiter de cette aventure à trois de ses amis, sans que cela ne lui coûte plus cher. Un hôte a même la possibilité de diffuser sa session de jeu et d’inviter ses amis à le rejoindre à distance.