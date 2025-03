Dans seulement deux jours, Nintendo dévoilera une avalanche d’informations sur la Switch 2. Le Nintendo Direct du 2 avril sera notre meilleure occasion de découvrir la console et ses jeux à venir, et l’excitation est à son comble. En attendant cet événement, pourquoi ne pas savourer un nouvel aperçu de la machine ?

La semaine dernière, Nintendo a lancé l’application Nintendo Today, un moyen direct pour les joueurs d’obtenir des actualités officielles de la part de Big N. Depuis son lancement, l’application a déjà partagé des informations exclusives, et aujourd’hui, elle récidive avec une toute nouvelle image de la Switch 2.

En tête de cet article, vous pouvez voir cette image inédite. Certes, elle ne révèle rien de fondamentalement nouveau, mais elle permet d’avoir un regard frais sur la console. Depuis la bande-annonce officielle, nous avons déjà vu et revu les rares images disponibles de la Switch 2. Cette nouvelle illustration, bien qu’anodine, vient enrichir notre collection avant que l’événement de mercredi ne nous inonde de visuels officiels.

À l’approche du grand Nintendo Direct du 2 avril, la firme japonaise s’assure que la machine du hype tourne à plein régime. Cette nouvelle image a été partagée via l’application Nintendo Today, ajoutant un petit supplément d’excitation pour les fans impatients.

La plupart des joueurs découvriront cette image le lendemain, lorsque l’application passera à son message de « plus qu’un jour » avant le Direct. Cependant, grâce aux fuseaux horaires, les joueurs japonais ont déjà eu un aperçu et n’ont pas tardé à partager l’image sur les réseaux sociaux. Un grand merci à @Stealth40k sur BlueSky pour cette fuite anticipée !

L’image en elle-même ne révolutionne rien : elle montre la Switch 2 dans ses trois modes de jeu habituels. Mais après des mois de silence de la part de Nintendo, toute nouveauté est la bienvenue. Un détail intrigue cependant : le mode « tabletop » visible à droite et l’étrange Joy-Con à côté, qui pourrait être un « mode souris ». Bien que Nintendo n’ait encore rien confirmé à ce sujet, l’indice subtil laissé dans la bande-annonce, les récents brevets déposés et cette nouvelle image rendent cette hypothèse de plus en plus probable.

Le décompte final est lancé. Plus que deux jours avant de découvrir ce que Nintendo nous réserve avec la Switch 2 !

A new image of Switch 2 from the Nintendo Today App!

This is the « One Day Left picture that everyone not in Japan will see tomorrow.

[image or embed]

— Stealth40k (@stealth40k.bsky.social) 31 mars 2025 à 17:39