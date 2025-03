Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar s’apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch et PC le 27 août 2025. Ce remake du jeu original sorti sur Nintendo DS en 2008 (2010 en Europe) propose une refonte moderne tout en préservant l’essence qui a fait le succès du titre à l’époque. Après avoir eu l’opportunité de tester le jeu en avant-première sur PC et sur Nintendo Switch.

Un retour aux sources avec un vent de fraîcheur

Dans STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, le joueur incarne un nouvel habitant de Zephyr Town, un village autrefois réputé pour son immense marché animé, mais qui a perdu de sa superbe au fil des années. L’objectif est clair : redonner vie à ce grand bazar en cultivant des terres, en élevant des animaux et en vendant les produits de la ferme sur son propre étal. Loin d’être une simple simulation agricole, le jeu introduit une véritable gestion du marché, où il faudra attirer les clients et maximiser ses profits.

Si le jeu original était apprécié pour son concept unique, il souffrait de quelques lourdeurs. Ce remake apporte des améliorations notables, notamment une interface modernisée, une meilleure ergonomie et de nouvelles animations qui rendent l’expérience plus fluide et agréable.

Une gestion plus poussée et des nouveautés bienvenues

Le cœur du gameplay reste la gestion de la ferme et la participation au bazar hebdomadaire. Contrairement à d’autres jeux de la série STORY OF SEASONS, Grand Bazaar met l’accent sur l’interaction avec les clients et l’optimisation de la vente. Il ne suffit pas de poser ses produits sur l’étal : il faut savoir attirer l’attention, ajuster les prix et interagir avec les visiteurs pour maximiser les gains.

Parmi les nouveautés, on note l’introduction du planeur, qui permet de se déplacer plus rapidement en utilisant les courants ascendants. Une autre mécanique inédite est l’utilisation des moulins à vent, qui servent à transformer certaines ressources en produits plus rares et plus lucratifs pour le marché.

Enfin, l’aspect social du jeu n’a pas été oublié : il est possible de nouer des amitiés et même de fonder une famille avec l’un des douze prétendants disponibles. Chaque personnage dispose de sa propre personnalité, et les dialogues ont été retravaillés pour une immersion plus poussée.

Une technique irréprochable sur Switch

Après avoir testé le jeu sur PC et Nintendo Switch, nous avons été agréablement surpris par la qualité du portage sur la console de Nintendo. Contrairement à certaines adaptations qui souffrent de baisses de performances, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar tourne sans lag ni chute de framerate sur Switch, même lors des jours de marché où l’écran est rempli de clients et d’animations.

Les graphismes ont été revisités avec un rendu coloré et charmant, rappelant l’esthétique chaleureuse des derniers opus de la série. La bande-son, quant à elle, bénéficie d’un travail de remasterisation avec des musiques douces et entrainantes, parfaitement adaptées à l’ambiance bucolique de Zephyr Town.

Éditions et contenu additionnel

Marvelous Europe a dévoilé plusieurs éditions du jeu pour accompagner son lancement :

Édition Standard (49,99 €) : inclut le jeu en version physique ou numérique.

: inclut le jeu en version physique ou numérique. Édition Limitée (69,99 €) : comprend une peluche Suffolk Sheep, un poster, un artbook de plus de 115 pages et un CD de la bande-son originale.

: comprend une peluche Suffolk Sheep, un poster, un artbook de plus de 115 pages et un CD de la bande-son originale. Éditions numériques Deluxe et Super Deluxe : proposant respectivement un DLC additionnel et un artbook numérique.

Premières impressions

Avec ce remake, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar semble bien parti pour séduire à nouveau les amateurs de simulation de vie et de gestion agricole. Son mélange unique entre culture, élevage et commerce lui confère une identité propre au sein de la franchise. Ajoutez à cela une direction artistique soignée, des performances techniques impeccables sur Switch et des nouveautés bien pensées, et vous obtenez une expérience prometteuse.