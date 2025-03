Game Source Entertainment avait initialement annoncé que Yasha : Legends of the Demon Blade sortirait sur Nintendo Switch le 25 avril 2025. Il s’agissait en fait de la deuxième date de sortie, après avoir initialement révélé le titre pour un lancement en 2024. Malheureusement, le jeu a été repoussé une fois de plus.

Selon les développeurs, la demande massive pour l’édition limitée a largement dépassé les attentes, et l’équipe a donc décidé de se concentrer sur l’augmentation de la production et d’assurer une sortie simultanée et sans heurts de toutes les versions. La date de sortie du jeu a donc été repoussée au 14 mai 2025. Vous pouvez consulter le message des développeurs sur ce retard ci-dessous.

Yasha : Legends of the Demon Blade tisse une histoire remplie de rires et de larmes, d’amour et de vengeance, de liens familiaux et d’amitié, mettant en lumière les relations complexes entre les démons et les humains. À une époque où les démons et les humains coexistaient en harmonie, une soudaine vague d’attaques brise ce fragile équilibre. Pourquoi les démons se sont-ils retournés contre l’humanité ? Dans un monde chaotique peuplé de démons, comment les trois protagonistes parviendront-ils à rétablir la paix ?