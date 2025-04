– La série divine revient pour une nouvelle virée infernale : réservez votre place dès maintenant ! –

Le studio Shiny Shoe (Monster Train) et Big Fan, le label d’édition de Devolver Digital, annoncent aujourd’hui la date de sortie de Monster Train 2. Très attendue, cette suite de l’un des deckbuilders les plus appréciés de la décennie arrivera en gare le 21 mai prochain sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Pour accompagner cette annonce, un nouveau trailer met en scène l’arrivée terrifiante des Titans, une force implacable déterminée à détruire le monde. Autrefois ennemis jurés, les forces de l’Enfer et du Paradis doivent unir leurs forces pour survivre aux Titans et libérer les cieux de leur emprise.

Monster Train 2 a des wagons de nouveautés comme de nouvelles factions jouables, des types de cartes inédits, la possibilité de personnaliser son train pour l’améliorer, un mode Infini, des défis quotidiens et dimensionnels, des mutateurs de run, des classements en ligne et plus encore. Fort d’un immense panel de cartes à combiner pour trouver les meilleures synergies et construire le deck ultime, cette suite reprend les batailles sur trois niveaux caractéristiques du jeu original. Encore plus riche, Monster Train 2 garantit une bonne dose de stratégie, d’excitation, de découvertes mortelles et de fun à destination des nouveaux et nouvelles venues comme des stratèges expérimentés.