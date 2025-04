Découvrez le Royaume d’Hyrule d’une toute nouvelle manière avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition et TheLegend of Zelda : Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, disponibles avec des améliorations de performances sur la Nintendo Switch 2. Des taux de rafraîchissement plus fluides, des temps de chargement plus rapides et de meilleurs graphismes permettront de revivre ces aventures, et les joueurs bénéficieront désormais d’un petit coup de pouce supplémentaire. Les deux titres mis à jour seront disponibles dès le jour du lancement de la Nintendo Switch 2, le 5 juin.

Une mise à jour de l’application Nintendo Switch (anciennement connue sous le nom d’application Nintendo Switch Online), appelée ZELDA NOTES, est également prévue. Ce service spécifique au jeu est exclusif aux éditions Nintendo Switch 2 des jeux et aide les joueurs à naviguer vers divers endroits, comme ce sanctuaire difficile à trouver ou ce Korok caché, et proposera même des commentaires de la princesse Zelda elle-même qui ne faisaient pas partie des jeux originaux.

Ces mises à jour ajoutent également de nombreuses fonctionnalités via l’application Switch qui devraient vous donner de nombreuses raisons de revisiter les titres. Vous pourrez désormais accomplir des exploits en jeu, collecter des médailles, consulter les statistiques des joueurs et bien plus encore. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces aspects dans la bande-annonce ci-dessus.