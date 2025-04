Nintendo a publié des informations sur les différents contenus présents dans le Nintendo Switch Online (abonnement payant) et ce qui nous attire ici c’est notamment le Pack Additionnel (supplément à payer à l’abonnement initial).

Lors de l’annonce de la Nintendo Switch 2 hier, nous avons appris qu’il y aurait pas mal de nouveautés avec l’arrivée de cette Nintendo Switch 2.

Le site nous informe que les mises à jour pour Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom seront gratuites si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Au lieu des prix annoncés (de 10 à 15$ d’après les premières informations).

Le site officiel nous indique :

C’est donc plutôt une bonne nouvelle, avec l’ajout de la GameCube en plus de la Nintendo 64, la GBA ainsi que la Megadrive, avec déjà quelques DLCs inclus comme celui de Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizon ou encore Splatoon 2, le Pack Additionnel va commencer à vraiment devenir intéressant.

De plus il n’est pas impossible que d’autres mises à jour d’upgrade soit ajoutées à cet abonnement (comme par exemple Pokémon Z-A), ces fameuses upgrades qui ne contiennent pas de bonus supplémentaire en dehors d’une amélioration de la résolution et du framerate.

Êtes-vous déjà abonnés au Pack Additionnel ? Est-ce que ce genre d’ajouts peut vous faire craquer ?