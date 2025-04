Developer Aesir Interactive et l’éditeur Mindscape se réjouissent de l’énorme succès rencontré par leur campagne Kickstarter pour Windstorm : The Legend of Khiimori. L’aventure a débuté avec un objectif de financement initial de 60 000 €, atteint en seulement quelques heures. Aujourd’hui, le projet a franchi la barre des 400 000 € et l’enthousiasme de la communauté ne faiblit pas, avec seulement 24 heures restantes pour bénéficier d’offres exclusives et rejoindre cette épopée en monde ouvert, se déroulant dans la Mongolie du XIIIe siècle.

Un succès fulgurant et des Stretch Goals ambitieux

Grâce à l’engouement et au soutien massif des fans, de nombreux stretch goals ont été débloqués, apportant des améliorations significatives et des fonctionnalités inédites pour le jeu. Parmi ces ajouts majeurs, on peut citer :

Une carte mongole étendue intégrant de nouveaux biomes tels que les sources chaudes et les oasis

Des mécaniques de cuisine complètes pour agrémenter l’expérience de jeu

Des options de personnalisation approfondies pour le personnage et les chevaux

L’introduction d’une variété de races équines exotiques

Un mode “Peaceful” conçu pour que tout type de joueur, qu’il soit en quête de défis de survie ou préfère explorer de façon plus relaxante, puisse profiter pleinement de l’aventure

Le succès de ces stretch goals – notamment les fonctionnalités « Cooking » et « Peaceful Mode » – prouve que la vision des développeurs touche un public large et passionné. Et avec un nouveau palier fixé à 410 000 € (soit environ 440 000 USD), l’équipe ne compte pas s’arrêter là et croit fermement pouvoir aller encore plus loin.

L’univers du jeu et ses mécaniques innovantes

Conçu avec le puissant Unreal Engine 5, Windstorm : The Legend of Khiimori propose une expérience immersive et innovante, centrée sur l’art de l’équitation. Prévu pour un accès anticipé sur PC à l’été 2025, le jeu vous met dans la peau d’un courageux coursier Yam, qui doit :

Forger un lien unique avec son cheval et apprivoiser les vastes étendues sauvages de la Mongolie médiévale

Élever et entraîner des chevaux aux capacités spécialisées pour surmonter divers obstacles dans un environnement aux climats rigoureux, que ce soit sur les steppes venteuses, les sommets enneigés ou dans le désert brûlant

Explorer une carte riche en détails, parsemée de défis naturels comme des montagnes escarpées, des déserts arides et des zones de neige imprévisibles

En plus de l’équitation, le jeu intègre des éléments emblématiques de la culture mongole. L’archerie y occupe une place importante – non pas uniquement comme arme, mais comme outil polyvalent pour récolter des ressources, résoudre des énigmes et pratiquer une chasse respectueuse de la faune. La gestion de l’équipement et la planification stratégique des itinéraires de livraison ajoutent une dimension de survie et de tactique, rendant chaque mission unique.

Une collaboration communautaire et une immersion culturelle authentique

Ce projet est le premier développé en collaboration étroite avec la communauté. Les milliers de commentaires et suggestions recueillis ont permis d’enrichir le gameplay, assurant ainsi une expérience qui correspond aux attentes des joueurs. Pour remercier cette implication, une alpha playtest sur PC est prévue pour tous les contributeurs dès le printemps 2025, quelle que soit la plateforme choisie pour le jeu final.

L’authenticité culturelle est également au cœur du projet. Les développeurs travaillent avec des conseillers mongols afin de représenter au mieux la culture du XIIIe siècle tout en y insufflant une part de mysticisme. L’histoire puise son inspiration dans la légende du “wind horse” – un esprit symbolisant la terre et le ciel – et réunit des éléments de l’univers de la franchise Windstorm, notamment avec l’intrigue impliquant Mika et la célèbre ferme Kaltenbach.

Une bande-son immersive et des environnements vivants

La musique occupe une place essentielle dans Windstorm : The Legend of Khiimori. Les artistes sonores, en collaboration avec des musiciens mongols, créent une ambiance authentique et envoûtante, qui transporte le joueur au cœur des paysages grandioses et des traditions ancestrales. Des environnements variés – des déserts arides aux montagnes enneigées, en passant par des zones forestières et des biomes inexplorés – promettent une immersion totale dans cet univers historique riche en défis et en découvertes.

En route vers de nouveaux horizons

Avec une feuille de route bien définie et une sortie prévue sur PC et consoles, Windstorm : The Legend of Khiimori s’annonce comme une expérience unique qui combine aventure, stratégie et immersion culturelle. L’appel est lancé : rejoignez la campagne Kickstarter et aidez à façonner l’avenir de ce jeu innovant. Prenez le rôle de ce coursier intrépide, forgez des liens indéfectibles avec votre compagnon équin et partez à la conquête des mystères de la Mongolie du XIIIe siècle.