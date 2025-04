Marvelous Europe et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que la suite du jeu d’action mecha à succès de 2019, Daemon X Machina : Titanic Scion sortira en édition physique sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X le 5 septembre 2025.

Marvelous First Studio présente un nouvel épisode plein d’action de la série Daemon X Machina. Volez au combat à bord de votre Arsenal personnalisé, en déclenchant une variété d’attaques adaptées à votre style de jeu. Ressentez l’exaltation des combats rapides en explorant librement un monde ouvert mortel et dangereux, sur terre ou dans les airs. Après avoir abattu vos ennemis, récupérez leurs armes et leur équipement, et améliorez vos compétences pour élargir vos options sur le champ de bataille. Préparez-vous pour une histoire de science-fiction sombre où vous pourrez affronter des boss titanesques seul ou avec jusqu’à deux autres joueurs en ligne. Les nouveaux joueurs et les vétérans de Daemon X Machina trouveront ici une aventure digne de ce nom.

Créé et produit par Kenichiro Tsukuda et doté d’un design mécanique époustouflant signé Shoji Kawamori, Daemon X Machina : Titanic Scion donne une nouvelle direction à la franchise. Rejoignez les Reclaimers dans leur combat contre l’Axiom. La bataille de l’humanité pour la libération commence maintenant !