Nintendo a récemment publié un Q&A en trois volets sur The Duskbloods, son nouveau titre exclusif pour Nintendo Switch 2 développé par FromSoftware. Dans ce dernier volet, plusieurs éléments clés concernant l’histoire, la personnalisation et les interactions en ligne ont été dévoilés.

Les personnages jouables, appelés les Bloodsworn, possèdent des capacités surhumaines acquises grâce à un « sang spécial ». L’enjeu central du jeu est de concourir pour obtenir le « First Blood » lors d’un événement cataclysmique baptisé le « Twilight of Humanity ». Le jeu, qui se veut un PvPvE, propose des affrontements en ligne mêlant combats entre joueurs et rencontres contre des ennemis contrôlés par l’ordinateur, avec jusqu’à huit participants simultanés.

Un des aspects les plus innovants repose sur la personnalisation par le biais de la « blood history and fate ». En modifiant cette donnée, les joueurs pourront non seulement ajuster les compétences, l’apparence et les caractéristiques intérieures de leur personnage, mais également déterminer leur rôle au sein du jeu. Ces rôles, inspirés en partie par les jeux de rôle sur table, offrent des objectifs et des responsabilités spécifiques en ligne. Par exemple, un joueur possédant le rôle « Destined Rivals » se verra attribuer un rival à traquer, tandis que le rôle « Destined Companion » implique de former un lien particulier avec un autre joueur pour obtenir une récompense exclusive.

Les échanges entre les joueurs s’enrichissent ainsi grâce à ces rôles, permettant des interactions uniques qui vont au-delà du simple affrontement. En parallèle, le jeu intègre des fragments de lore disséminés dans les éléments de personnalisation, offrant aux joueurs la possibilité de reconstituer peu à peu l’histoire et l’univers complexe de The Duskbloods.

Derrière ce concept, FromSoftware s’appuie sur son expérience en matière de design de gameplay dynamique et de narration fragmentaire. La structure en hub permet aux joueurs de choisir et personnaliser leur Bloodsworn avant de plonger dans des matchs intenses où la victoire se mesure non seulement par la supériorité au combat, mais aussi par la capacité à adopter une stratégie opportuniste et à accumuler des Victory Points. Des événements imprévus, tels que l’apparition d’un imposant visage de pierre, viennent pimenter ces rencontres et modifier temporairement les règles de l’affrontement.

Enfin, un clin d’œil à l’esprit Nintendo se retrouve dans le personnage d’un rat ailé présent dans le trailer, dont le rôle rappelle celui des firekeepers dans Dark Souls, apportant des conseils et un soutien dans le hub. Malgré son allure adorable, FromSoftware précise que ce personnage est en réalité un vieil homme, ajoutant une touche d’humour à cette expérience immersive.

FromSoftware espère ainsi offrir aux joueurs une expérience aussi dramatique qu’innovante, où chaque décision – qu’elle soit stratégique ou émotionnelle – façonnera le destin de leur personnage et l’évolution de l’histoire.