Numskull Games a annoncé aujourd’hui que Lumo 2 sur Nintendo Switch plus tard en 2025. Ce nouvel opus est la suite du jeu original, un classique de l’aventure arcade en 3D isométrique apparu en 2017, et il promet de revisiter l’esprit des jeux britanniques des débuts des années 80 et 90.

Plongez dans une expérience rétro et innovante où chaque salle est un véritable casse-tête à résoudre. Avec 100 salles à explorer, les joueurs devront faire preuve d’agilité et de réflexion pour franchir des défis de plateforme précis et découvrir les nombreux secrets cachés dans des pièces interconnectées aux décors changeants.

Lumo 2 invite à la nostalgie en réinventant le gameplay 8-bit : rebobinez la cassette et laissez-vous emporter par une aventure où l’oncharmante ambiance rétro se mêle à des mécaniques modernes. Entre collecte de 25 cassettes, maîtrise de trois mini-jeux et chasse aux 20 canards nécessitant une parfaite maîtrise des commandes, le jeu offre une diversité d’expériences qui saura surprendre et captiver les amateurs de puzzles et de défis d’adresse.

Préparez votre chapeau et allumez votre bâton, car l’aventure vous appelle dans un univers où chaque salle est une boîte à énigmes minutieusement conçue, regorgeant de dangers à éviter et de passages secrets à découvrir. Lumo 2 promet ainsi une immersion totale dans un monde aux dimensions changeantes et aux perspectives innovantes, où l’exploration et l’expérimentation sont les clés du succès.