KONAMI et Unity s’associent afin de réinventer une franchise classique de KONAMI !

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a dévoilé à l’occasion du Nintendo Direct que Survival Kids sortira en exclusivité sur la Nintendo Switch 2, le jour du lancement de la console. Conçu et développé par Unity en collaboration avec KONAMI, ce classique réinventé met en valeur les nouvelles fonctionnalités innovantes de la Nintendo Switch 2 à travers une expertise de pointe.

Survival Kids offre une expérience coopérative de niveau supérieur qui exploite les possibilités de la Nintendo Switch 2. Les fonctionnalités innovantes de communication et de partage de jeu de la toute nouvelle console permettent aux joueurs de se connecter, d’élaborer des stratégies et de travailler ensemble de façon fluide afin de relever les défis de la survie.

Les joueurs incarnent quatre enfants curieux qui, après avoir découvert une carte en lambeaux, décident de partir à l’aventure, et se retrouvent ainsi entraînés dans un monde mystérieux et caché. Échoués sur un archipel d’îles inexplorées qui reposent sur le dos de « Whurtles » (des créatures à la fois baleines et tortues), ils doivent compter sur le travail d’équipe pour explorer, rassembler des ressources et fabriquer des outils essentiels. Grâce à la coopération locale et en ligne, jusqu’à quatre joueurs peuvent découper, cuisiner, pêcher et résoudre des énigmes environnementales, tout en affrontant les dangers imprévisibles qui les entourent.

Sorti à l’origine sur Game Boy Color en 1999, Survival Kids était en avance sur son temps, mêlant mécanismes de survie, exploration, artisanat et narration, bien avant que le genre ne devienne populaire. Aujourd’hui, cette réinterprétation moderne approfondit l’esprit d’aventure du jeu original en introduisant de nouveaux éléments de gameplay coopératif pour offrir de nouvelles façons de survivre, d’explorer et de s’adapter.

Survival Kids est le fruit d’une collaboration historique entre KONAMI et Unity, alliant gameplay de survie classique et innovation moderne. Avec de nouvelles mécaniques de coopération et fonctionnalités multijoueur, Survival Kids reste fidèle à ses racines tout en s’adaptant aux joueurs d’aujourd’hui.

Ensemble, c’est mieux !

L’artisanat, l’exploration et les outils sont conçus pour être plus efficaces lorsque les joueurs s’associent. Vous pouvez choisir d’abattre un arbre seul, mais si vous le faites avec un ami, vous pouvez l’abattre beaucoup plus facilement ! Que vous jouiez avec vos amis, votre famille, à la maison sur le canapé ou en ligne, la meilleure façon de jouer à Survival Kids et de jouer ensemble !

La survie simplifiée !

Grâce à un système d’artisanat intuitif et à l’absence de gestion d’inventaire, plus besoin de menus compliqués pour organiser des centaines d’objets. Rassemblez simplement les matériaux nécessaires à la fabrication et c’est parti ! C’est aussi simple que ça !

Une île paradisiaque

Les paysages insulaires prennent vie à travers des graphismes vibrants de style cartoon, une bande-son entraînante et des effets sonores captivants. Avec son gameplay facile à appréhender et son interface utilisateur accessible, cette expérience captivera les joueurs de tous âges !

Nouveaux horizons

Exclusif à la Nintendo Switch 2, Survival Kids exploite pleinement les fonctionnalités de communication et de partage de jeu de la console, améliorant ainsi l’expérience de jeu et le plaisir multijoueur !