Bien avant les autres pays, les revendeurs en France ont lancé les précommandes Switch 2, et la rumeur veut que les choses se passent incroyablement bien chez nous.

Une source liée à la FNAC a reçu des nouvelles extrêmement encourageantes concernant le début des précommandes de la Switch 2. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé, des rapports montrent que le revendeur a enregistré 10 000 précommandes pour la Switch 2 au cours des 12 premières heures de sa mise en vente. Si ce chiffre est vrai, il s’agirait du meilleur démarrage de précommandes jamais enregistré par la FNAC pour une console.

