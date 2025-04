Bonne nouvelle pour les collectionneurs et les fans de jeux import : Rusty Rabbit aura droit à une version physique au Japon, avec le support de l’anglais et d’autres langues (japonais, chinois traditionnel et simplifié, français, allemand et espagnol). Les précommandes sont désormais ouvertes, et la sortie est prévue pour le 17 avril 2025 sur Nintendo Switch.

Comme toujours, on vous le rappelle : la Switch est une console sans zonage. Cela signifie que même si cette édition est exclusive au Japon, vous pouvez y jouer sans souci sur n’importe quelle console, peu importe sa région d’achat.

Un monde post-humain… dirigé par des lapins

Dans Rusty Rabbit, l’humanité a abandonné la Terre, désormais gelée par une nouvelle ère glaciaire. Les nouveaux maîtres des lieux ? Les lapins ! Ces derniers vénèrent les ruines humaines comme des montagnes sacrées. Le héros, Stamp, est un vieux lapin « rouilleur » (ou rust digger) qui fouille ces ruines à la recherche de trésors… mais aussi de réponses.

Lors d’une expédition, il découvre un ancien message de sa fille disparue, ce qui va bouleverser son quotidien et l’entraîner dans une aventure bien plus vaste au cœur des mystérieuses profondeurs de la Montagne Fumante.

⚙️ Caractéristiques clés