La Nintendo Switch 2 n’a pas encore pointé le bout de son nez que déjà les grosses annonces s’enchaînent, et l’une d’elles a de quoi faire du bruit : Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera disponible le jour du lancement de la console, le 5 juin 2025. Plus qu’un simple portage, CD Projekt Red mise gros sur cette version Switch 2, avec des fonctionnalités inédites, une performance solide et une édition physique bien garnie.

Une compatibilité cross-progression confirmée

L’un des éléments les plus appréciés des joueurs multiplateformes est la compatibilité cross-progression, et bonne nouvelle : la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 sera totalement compatible avec les autres plateformes. En clair, vous pourrez reprendre votre partie PC, PlayStation ou Xbox directement sur Switch 2, à condition d’avoir un compte CD Projekt RED. L’éditeur polonais propose ici une transition fluide entre les supports, ce qui renforce l’attrait de cette version nomade.

Des performances solides pour un monde ouvert ambitieux

La grande question que beaucoup se posaient : à quoi s’attendre côté technique ? CD Projekt Red a levé le voile sur les résolutions et framerates visés :

1080p en mode docké

720p en mode portable

30 à 40 images par seconde, selon le mode sélectionné (Performance ou Qualité)

Et il faut noter que le build présenté lors des événements Nintendo n’a que 7 semaines de développement ! De quoi espérer encore quelques optimisations d’ici la sortie.

Une cartouche de 64 Go, sans téléchargement nécessaire

Fait de plus en plus rare à souligner : la version physique de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 tiendra sur une seule cartouche de 64 Go, sans téléchargement additionnel. Le jeu inclura l’aventure principale complète ainsi que l’extension Phantom Liberty, acclamée pour son ambiance d’espionnage haletante. Les fans de supports physiques seront ravis de pouvoir profiter du jeu sans connexion Internet.

CD Projekt RED avait déjà surpris en 2019 avec The Witcher 3 sur Switch, livré sur cartouche 32 Go avec de nombreux bonus physiques. On retrouve ici le même soin accordé à la version boîte.

Un portage interne ambitieux avec des contrôles adaptés

Ce portage de Cyberpunk 2077 est entièrement développé en interne par CD Projekt RED, et l’équipe semble vouloir tirer profit des nouvelles capacités de la Switch 2 :

Commandes gyroscopiques

Contrôles tactiles

Support du mode souris via les Joy-Con 2

Compatibilité avec les fonctionnalités de la console en tabletop et portable

Ce soin apporté aux contrôles devrait permettre de profiter pleinement de l’expérience futuriste, que vous soyez en déplacement ou installé dans votre canapé.

Un tarif « next-gen »

Comme pour de nombreux autres titres de la prochaine génération, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera proposé à 69,99 € / $69.99. Un prix dans la moyenne actuelle, qui s’explique par la richesse du contenu embarqué et la qualité technique promise.

En résumé :