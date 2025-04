Tesura Games, Serenity Forge, le studio indépendant Black Tabby Games et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer l’arrivée prochaine d’éditions physiques Standard et Collector pour l’aventure narrative sombre Slay the Princess. Nommées « The Pristine Cut« , ces éditions consoles au contenu augmenté seront disponibles sur Nintendo Switch et Playstation 5 début 2025.

Tuez la princesse… ou pas, et précommandez dès maintenant votre exemplaire physique dans la boutique Tesura, chez les principaux revendeurs et sur Amazon ! Disponible en éditions standard et spéciale sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 22 août !

Vous êtes sur un chemin dans les bois, et au bout de ce chemin se trouve une cabane. Et dans le sous-sol de cette cabane se trouve une princesse.

Vous devez la tuer. Si vous ne le faites pas, ce sera la fin du monde.

Slay the Princess – The Pristine Cut est une tragicomédie horrifique entièrement doublée, mettant en scène les talents impeccables de Jonathan Sims et de Nichole Goodnight, avec des images peintes à la main par Abby Howard, auteur de romans graphiques récompensé par un prix Ignatz.

Ce jeu met en scène une princesse. Elle est très méchante et vous devez vous en débarrasser pour notre bien à tous. Ce n’est qu’une princesse humaine ordinaire, et vous pouvez certainement la tuer si vous y mettez du vôtre. J’espère que vous ne mourrez pas. Mais si c’est le cas, vous mourrez beaucoup. Soyez prudent et concentrez-vous sur votre tâche ! Ce que vous direz et ce que vous croirez fera basculer l’histoire de façon spectaculaire.

Dans son essence, Slay the Princess est un jeu sur le choix et la façon dont nos perceptions façonnent le monde qui nous entoure.

L’édition Standard de Slay the Princess – The Pristine Cut contiendra une planche d’autocollants miroir et une carte de téléchargement de la bande-son.

L’édition Spéciale contient :

️ Boîte de l’édition spéciale

️ Jeu physique complet (Nintendo Switch/PlayStation 5)

️ Affiche de l’art principal du jeu

️ Feuille d’autocollants miroir

️ Carte de téléchargement de la bande originale

️ Standee Acrylique avec bras oscillant

️ Porte-clés noir et blanc à illusion d’optique

️ Épinglette émaillée « bras coupé »

Caractéristiques principales de l’édition The Pristine Cut :

3 chapitres inédits regorgeant de mystères — et de conséquences.

Des princesses inédites qui vous assassineront toutes sans la moindre hésitation.

Des routes familières étendues. Le Repaire, L’Apothéose et La Fureur ont chacun plus que doublé en longueur.