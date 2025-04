Bonne nouvelle pour les insulaires ! Nintendo a officiellement confirmé que votre précieuse île dans Animal Crossing: New Horizons pourra être transférée facilement vers la Nintendo Switch 2, sans outil spécial, sans application à télécharger, et sans contacter le support technique.

Une transition plus simple que jamais

Dans une interview accordée à Polygon, Takuhiro Dohta, directeur principal du groupe de gestion de la programmation chez Nintendo, a révélé que le transfert entre la Switch actuelle et la Switch 2 inclura directement les données de New Horizons.

“Je dois préciser que lors du transfert système, toutes les données de sauvegarde resteront sur la Nintendo Switch et seront également déplacées vers la Nintendo Switch 2. Mais l’île [d’Animal Crossing] sera un transfert réel. Elle quittera la Nintendo Switch pour être déplacée sur la Nintendo Switch 2.”

Concrètement, l’île ne sera plus accessible sur la Switch d’origine après le transfert. C’est une vraie migration, et non une duplication. Une information importante à retenir, surtout pour celles et ceux qui pensaient peut-être garder une copie sur leur ancienne console.

Fini les méthodes complexes

Jusqu’à présent, deux méthodes permettaient de transférer une île :

Via le cloud , en contactant Nintendo en cas de perte ou de casse de la console.

, en contactant Nintendo en cas de perte ou de casse de la console. Avec l’application « Island Transfer Tool », une procédure manuelle pas toujours très intuitive.

Ces options, bien que fonctionnelles, étaient quelque peu fastidieuses. Nintendo souhaitait éviter toute duplication d’île, ce qui justifiait ces précautions. Mais cela compliquait la tâche pour les joueuses et joueurs souhaitant simplement passer à un nouveau modèle de console.

Avec la Switch 2, tout sera intégré dans le processus global de transfert système. Un vrai soulagement pour les fans qui ont passé des centaines d’heures à décorer leur île.

Préparez-vous pour le transfert

Attention toutefois :

Vous aurez besoin de votre console d’origine (Switch) et de votre nouvelle Switch 2 pour effectuer le transfert.

(Switch) de votre nouvelle pour effectuer le transfert. Si vous prévoyez de revendre votre première Switch pour financer l’achat de la nouvelle, pensez à effectuer la migration avant de la céder.

de la céder. Sinon, la seule solution restera le sauvegarde dans le cloud, avec les limitations connues.

Un rappel : New Horizons, un phénomène

Sorti en mars 2020, au tout début de la pandémie mondiale, Animal Crossing: New Horizons est devenu un phénomène culturel et l’un des jeux les plus vendus de la Nintendo Switch, avec près de 50 millions d’exemplaires écoulés. Il a offert un havre de paix virtuel à des millions de personnes, et beaucoup n’ont jamais vraiment quitté leur île, malgré les années.

En résumé

Votre île pourra migrer facilement vers la Switch 2 via le nouveau système de transfert.

via le nouveau système de transfert. Elle ne sera plus disponible sur la console d’origine après la migration.

Aucun outil externe requis , contrairement aux anciennes méthodes.

, contrairement aux anciennes méthodes. Préparez bien votre transfert si vous comptez changer de console.

Une excellente nouvelle pour les fans de Tom Nook et de leurs voisins animaliers. Votre île, vos souvenirs, et votre dur labeur ne seront pas perdus. La Switch 2 pourra accueillir tout cela… en toute simplicité.