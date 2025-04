Le monde des insectes est en ébullition : Hollow Knight: Silksong refait parler de lui ! Après avoir enfin décroché une fenêtre de sortie pour 2025 lors du dernier Nintendo Direct, et la confirmation que le jeu sortira simultanément sur Nintendo Switch et Switch 2, on aurait pu croire que Team Cherry avait livré toutes ses cartes. Et pourtant, une nouvelle salve d’informations vient tout juste d’émerger.

Comme l’a repéré le YouTuber et développeur de jeux @mossbag69, connu pour ses analyses approfondies de l’univers de Hollow Knight, le site japonais de Nintendo a discrètement mis en ligne plusieurs captures d’écran inédites du très attendu Silksong. Ces images mettent en scène Hornet, héroïne du jeu, dans plusieurs environnements que les fans aux yeux affûtés reconnaîtront : le combat contre Lace, la mystérieuse ville de Bellhart, ainsi que la zone de départ du jeu.

Certes, ces décors étaient déjà visibles dans la toute première bande-annonce de 2019, mais ces nouvelles captures témoignent d’un niveau de finition bien plus abouti. La direction artistique emblématique est toujours là, plus raffinée que jamais, avec des animations fluides et des environnements regorgeant de détails. C’est un bel aperçu de l’avancement du développement, après des années de silence radio.

Silksong reprend les bases qui ont fait le succès du premier opus : une aventure exigeante dans un monde sombre et mystérieux, où exploration, narration environnementale et combats de boss intenses se mêlent dans une formule redoutablement efficace. Cette fois, on incarne Hornet, princesse de Hallownest, qui se retrouve dans un royaume lointain dominé par le silk (soie) et le chant.

La page japonaise du jeu présente cette nouvelle contrée comme un ancien royaume d’insectes, regorgeant de dangers et de secrets à percer. Hornet devra l’explorer, affronter de redoutables ennemis et survivre dans un environnement aussi somptueux que périlleux.

Alors que 2025 semble encore loin, ces quelques visuels suffisent à raviver la flamme chez les fans qui attendent Silksong depuis maintenant plus de cinq ans. Patience, l’heure du grand retour approche.