Bonne nouvelle pour les fans de Metroidvania : Hollow Knight: Silksong sortira bien en 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !

Lors du dernier Nintendo Direct, Silksong a brièvement été montré dans un segment dédié aux partenaires de la Switch 2. De nombreux joueurs ont alors craint que le jeu ne soit disponible que sur la nouvelle console. Heureusement, Matthew Griffin, en charge de la communication chez Team Cherry, a rapidement clarifié la situation sur les réseaux sociaux : le jeu sortira aussi sur la Switch actuelle.

Just to clarify…

Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2.

— Matthew Griffin (@griffinmatta) April 7, 2025