La sortie de FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time a été un véritable parcours du combattant. Initialement prévu pour 2023, le jeu a subi de nombreux reports au fil des années. Heureusement, la dernière date annoncée, le 22 mai 2025, semble cette fois bien confirmée. En attendant, une nouvelle vidéo de gameplay dédiée au métier de bûcheron a été dévoilée aujourd’hui.

Un nouveau chapitre de la série FANTASY LIFE est sur le point de s’ouvrir ! Alternez librement entre 14 métiers différents, appelés « Vies », et partez explorer une nouvelle île remplie de mystères. Construisez votre propre ville dans le présent et voyagez dans le passé pour découvrir les secrets de cette terre oubliée. Retrouvez des personnages emblématiques de la série et levez le voile sur les mystères de l’île en ruine. En bonus, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en ligne.

