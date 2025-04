MiHoYo, le studio chinois à l’origine de blockbusters comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail, semble prêt à franchir un nouveau cap. Son dernier jeu en date, Zenless Zone Zero, déjà disponible sur PlayStation 5, PC et mobiles, vient d’être annoncé pour Xbox Series X|S. Mais les ambitions de l’équipe ne s’arrêtent pas là. Dans une récente vidéo consacrée à l’avenir du développement du jeu, les développeurs ont confirmé qu’ils cherchaient à porter le jeu sur d’autres plateformes.

Même si aucune console n’a été spécifiquement mentionnée, tous les regards se tournent naturellement vers la Nintendo Switch 2, attendue pour juin 2025. Ce n’est pas la première fois que cette possibilité est évoquée : dans une interview accordée au magazine japonais Famitsu, Zhenyu Li, producteur de Zenless Zone Zero, avait déjà déclaré qu’il aimerait voir le jeu arriver sur la future console de Nintendo, ajoutant qu’il est lui-même un grand fan de la marque.

Il précisait alors :

« Actuellement, notre principale priorité est d’améliorer la qualité des plateformes avec lesquelles nous prévoyons de travailler. Au fur et à mesure que nous poursuivons le processus de développement, nous pensons que nous trouverons les moyens de le faire. Bien sûr, nous supposons que l’expérience sera excellente et, en tant que fan de Nintendo, je serai très heureux que cela devienne une réalité. »

Les joueurs Nintendo sont particulièrement attentifs à ces déclarations. Il faut dire que Genshin Impact, qui avait été annoncé pour la Nintendo Switch en 2020, n’a jamais vu le jour sur la console hybride, et aucune date ou information claire n’a été communiquée depuis. Cette absence de suivi a généré une certaine frustration au sein de la communauté.

Cependant, avec l’arrivée imminente de la Switch 2, plus puissante et ouverte aux projets techniquement plus ambitieux, l’idée de voir Zenless Zone Zero, voire Genshin Impact et Honkai: Star Rail, débarquer enfin sur une console Nintendo semble aujourd’hui plus crédible que jamais.

Reste à savoir si MiHoYo saura transformer ces intentions en réalité. Une chose est sûre : les fans attendent, avec espoir, que cette fois-ci soit la bonne.