Et merde, cette daube est de retour.

Dix ans après ses premiers pas sur Nintendo 3DS, Bit Boy!! Arcade fait un retour fracassant sous la forme d’un tout nouveau jeu : Bit Boy!! Arcade 2, entièrement repensé pour la Nintendo Switch 2. Loin d’un simple portage ou remaster, ce nouvel opus se présente comme une renaissance totale, mêlant nostalgie, innovation et puissance next-gen. Développé par Bplus, Bit Boy!! Arcade 2 reprend les bases attachantes de son prédécesseur — aventure rétro, monstres cultes et niveaux emblématiques — mais les propulse dans une dimension totalement inédite. Il ne s’agit pas simplement de raviver un souvenir, mais de le transformer en une expérience moderne, ambitieuse et surprenante.

Chaque élément a été recréé et modernisé pour tirer parti des capacités de la Switch 2 :

Nouvelles mécaniques de gameplay, phases inédites et types d'ennemis originaux.

Modèles 3D, textures et animations entièrement reconstruits pour une immersion visuelle spectaculaire.

Code réécrit intégralement pour une performance fluide et réactive.

Nouvelle bande-son dynamique, agrémentée de remix de thèmes classiques.

, agrémentée de remix de thèmes classiques. Conception sous Unity HD Render Pipeline, exploitant des technologies comme le ray tracing, les réflexions en temps réel et l’occlusion ambiante avancée.

Une nouveauté intrigante : le Construct World

En plus de son aventure principale, le jeu introduit une toute nouvelle dimension appelée Construct World. Ce mode spécial vous plongera dans les coulisses du développement de jeux vidéo, ajoutant une touche méta et éducative qui ravira autant les curieux que les passionnés de création.