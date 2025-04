INTI CREATES revient en force avec Gal Guardians: Servants of the Dark, la suite directe de Gal Guardians: Demon Purge. Le studio japonais fait évoluer sa formule coopérative en 2D pour l’étendre à un Metroidvania complet, proposant une exploration plus vaste, un système d’évolution plus riche et un univers bien plus étendu. Bonne nouvelle : une démo jouable est dès à présent disponible sur le Nintendo eShop pour vous faire une idée des premières heures de jeu.

Une vengeance démoniaque au cœur d’un Metroidvania

Dans Gal Guardians: Servants of the Dark, les joueuses et joueurs incarnent Kirika et Masha, deux sœurs dévouées au seigneur démoniaque Maxim. À leur retour, elles découvrent que leur château a été réduit en ruines par Lyzenorg, un démon rival. Leur maître, Maxim, n’est plus que l’ombre de lui-même, et ses servantes devront tout mettre en œuvre pour restaurer sa puissance et rebâtir leur demeure.

Le titre vous propose un gameplay typique du genre Metroidvania : cartes labyrinthiques, zones bloquées nécessitant de nouvelles compétences, progression non linéaire, et boss retors. Kirika, experte du combat à distance, et Masha, redoutable en mêlée, devront coopérer — en solo en alternant les personnages, ou à deux en ligne ou en local — pour traverser les multiples biomes de l’enfer.

Un gameplay repensé pour la profondeur

Si Demon Purge avait convaincu par la précision de ses contrôles, Servants of the Dark pousse l’exploration et les systèmes RPG bien plus loin. Chaque ennemi éliminé, chaque coffre ouvert ou allié sauvé apporte de nouveaux objets, armes secondaires, reliques ou pouvoirs spéciaux. Ces ressources sont essentielles pour débloquer de nouveaux passages, améliorer vos héroïnes ou renforcer votre base : le château de Maxim.

À mesure que vous retrouvez les anciens vassaux de votre maître, celui-ci gagne en puissance, et votre quartier général devient un véritable bastion. La reconstruction du château n’est pas qu’esthétique : elle permet aussi de débloquer de précieuses améliorations qui faciliteront votre aventure.

Plusieurs styles de jeu, une accessibilité maîtrisée

INTI CREATES n’a pas oublié l’importance du confort de jeu. Comme dans l’épisode précédent, plusieurs modes sont proposés — Standard, Vétéran et Légendaire — chacun ajustant la difficulté sans impacter le contenu global. Le joueur peut changer de mode à tout moment, pour s’adapter à son style ou surmonter une difficulté ponctuelle.

Une démo pour se faire une idée

La démo désormais disponible sur le Nintendo eShop permet de s’essayer aux premières heures du jeu, d’explorer une portion de l’enfer et même de tenter d’abattre un premier boss. Elle est idéale pour découvrir la dynamique entre les deux sœurs et tester le système de coopération.

Avec Gal Guardians: Servants of the Dark, INTI CREATES propose un nouveau chapitre sombre et stylisé dans son univers gothique, cette fois plus riche et ambitieux que jamais. Une aventure pour les amateurs de Metroidvania exigeants comme pour les nostalgiques de l’action 2D à l’ancienne, à découvrir dès maintenant avec sa démo gratuite sur Switch.