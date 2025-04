Spike Chunsoft a dévoilé la sortie prochaine de No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES, nouvelle entrée dans la série d’enquêtes narratives reconnue pour sa narration immersive et ses mécaniques de gameplay uniques. Le jeu sortira le 25 juillet 2025 en Amérique du Nord et en Europe, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam.

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs retrouvent Kaname Date, agent de l’unité spéciale ABIS, chargé de résoudre une affaire mystérieuse et de venir en aide à Iris, une idole d’internet piégée dans un jeu d’évasion à bord d’un vaisseau extraterrestre. Il sera de nouveau assisté par Aiba, l’IA logée dans son œil gauche. Le jeu mêle trois phases de gameplay distinctes : l’Investigation, le Somnium (exploration de rêves), et une nouvelle phase Escape, centrée sur des énigmes dans des environnements clos.

L’édition physique du jeu sera disponible en précommande sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (en version Game-Key Card), et Steam (via une carte avec code imprimé). Une édition spéciale nommée Aiba Edition sera proposée, incluant deux autocollants holographiques exclusifs. Un autocollant bonus représentant Mizuki sera offert pour tout achat de la version physique ou de la bande originale auprès de la boutique officielle Spike Chunsoft, dans la limite des stocks disponibles.

Une édition Complete Soundtrack regroupera le jeu, les autocollants et la bande originale complète. La bande-son, composée de 22 morceaux pour plus de 70 minutes de musique, sera disponible en format numérique sur Steam, iTunes, YouTube Music et autres plateformes de streaming. Une version CD, accompagnée d’une illustration inédite de Yusuke Kozaki (designer des personnages) et d’un message spécial du compositeur Keisuke Ito, sera disponible exclusivement sur la boutique officielle.

Enfin, un nouveau visuel principal illustré par Yusuke Kozaki a été dévoilé, accompagné de détails sur les personnages et d’une bande-annonce d’introduction. No Sleep For Kaname Date promet une nouvelle enquête intense entre réalité, rêves et jeux de l’esprit, toujours portée par une direction artistique marquée et une narration riche en rebondissements.

Précommandes et informations complètes disponibles sur le site officiel de Spike Chunsoft.