Annoncé officiellement lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2 du 2 avril 2025, Daemon X Machina: Titanic Scion fait un retour remarqué sur le devant de la scène. Suite directe du jeu d’action explosif paru sur Nintendo Switch en 2019, ce nouvel épisode entend repousser les limites du genre avec une direction artistique affirmée, une narration sombre et des combats de mechas toujours plus intenses. En attendant sa sortie prévue pour le 5 septembre 2025 sur Switch 2, PS5, Xbox Series X et PC, Marvelous commence à dévoiler les noms clés derrière le projet.

Une équipe de vétérans aux commandes

À travers une série de publications sur les réseaux sociaux officiels du jeu, Marvelous a révélé les principaux membres de l’équipe créative de Daemon X Machina: Titanic Scion. Comme pour l’épisode précédent, on retrouve Kenichiro Tsukuda à la double casquette de créateur et producteur. Fort de son expérience sur Armored Core, Tsukuda signe une fois encore une vision sombre et engagée du combat mécanisé.

Côté design mécanique, les fans seront ravis d’apprendre le retour de Shoji Kawamori, légendaire concepteur de mechas connu pour son travail sur Macross, Eureka Seven ou encore Ghost in the Shell. Son style immédiatement reconnaissable se reflète dans la complexité visuelle des nouveaux Arsenals, ces exosquelettes géants personnalisables qui forment le cœur du gameplay.

Une bande-son hybride pour un univers entre organique et mécanique

L’équipe son de Bandai Namco Studio est également de retour pour signer la bande originale de Titanic Scion. Dans un communiqué publié par Marvelous, le collectif décrit l’approche musicale de ce nouveau volet comme une fusion entre les textures organiques et inorganiques, mêlant rock, musiques classiques, sons électroniques et éléments mystérieux. Le but : accompagner une aventure futuriste où l’humain et la machine coexistent dans un monde post-apocalyptique brutal.

Voici un extrait de leur déclaration :

« Le Bandai Namco Studio Sound Team est de retour pour créer la musique de ce titre. Nous avons combiné nos forces et expériences variées afin de contribuer à donner vie à cet univers et à son histoire. […] Ce fut une expérience passionnante et enrichissante de travailler sur ce projet en parallèle de l’évolution du gameplay, qui devient chaque jour plus captivant. »

Un aperçu de cette ambiance sonore est déjà audible dans le trailer d’annonce diffusé lors du Nintendo Direct du 2 avril.

Dans Titanic Scion, les joueurs pourront s’envoler dans des environnements ouverts à bord de leurs Arsenals, enchaînant attaques personnalisées, exploration aérienne et combats de boss titanesques. Le jeu permettra également de récupérer les armes et équipements ennemis pour renforcer ses capacités sur le champ de bataille. L’expérience solo sera enrichie par un mode coopératif en ligne jusqu’à trois joueurs.

Si Daemon X Machina: Titanic Scion conserve les fondations de son aîné, il vise une plus grande ampleur narrative et mécanique. Marvelous avait d’ailleurs teasé son développement dès mai 2023, confirmant une orientation encore plus immersive pour ce second volet.

Prévu pour sortir le 5 septembre 2025, Daemon X Machina: Titanic Scion s’annonce comme une suite ambitieuse portée par une équipe de créateurs aguerris. Entre le retour de figures emblématiques comme Tsukuda et Kawamori, et une bande-son hybride pensée pour transcender les frontières entre machine et émotion, le titre de Marvelous pourrait bien se positionner comme un incontournable de la rentrée pour les amateurs de science-fiction mécanique et de combats de mechas survitaminés.