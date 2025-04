La sortie de FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time a connu de nombreux rebondissements. Initialement annoncé pour 2023, le titre a subi plusieurs reports successifs, semant le doute quant à sa date de lancement définitive. Après une longue attente, il semble que la date du 22 mai 2025 soit enfin la bonne. À l’approche de cette sortie tant attendue, une nouvelle vidéo de gameplay centrée sur la profession d’alchimiste a été dévoilée, offrant un aperçu plus concret de l’expérience à venir.

Ce nouvel opus marque un tournant dans la série Fantasy Life. Il propose aux joueurs de s’immerger dans un tout nouveau monde, en alternant librement entre quatorze « Vies », soit autant de métiers ou classes permettant d’aborder l’aventure sous des angles variés. L’exploration se déroule sur une île inédite regorgeant de mystères, que l’on découvre à la fois dans le présent et dans le passé.

Cette double temporalité constitue l’un des éléments phares du jeu. Le joueur est amené à bâtir et développer sa propre ville à l’époque actuelle, tout en remontant le temps pour comprendre les événements qui ont conduit l’île à sa ruine. Ce va-et-vient entre les époques enrichit la narration et permet de progresser dans l’intrigue en dévoilant progressivement les secrets de ce territoire oublié.

Les personnages emblématiques de la série font leur retour, apportant une touche de familiarité à cette aventure inédite. La personnalisation reste au cœur de l’expérience, avec la possibilité de choisir librement son style de jeu, que ce soit en combattant, en récoltant des ressources, en créant des objets ou en construisant son environnement.

Autre ajout notable, la dimension multijoueur. Jusqu’à quatre joueurs peuvent désormais partager l’expérience en ligne, explorer ensemble, échanger des objets ou participer à la construction d’une ville commune. Ce mode coopératif renforce l’aspect communautaire et ouvre de nouvelles perspectives d’interaction dans l’univers de Fantasy Life.

Avec son mélange de simulation, de jeu de rôle et d’exploration, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ambitionne de renouveler la formule tout en restant fidèle à l’esprit de la série. L’attente fut longue, mais les promesses de ce nouvel épisode pourraient bien faire oublier les années de retard.