Le paysage indépendant accueille un nouveau prétendant ambitieux : Roc’s Odyssey, un jeu d’action-plateforme 2D à la croisée des genres, qui vient d’être lancé sur Kickstarter avec l’objectif d’atterrir non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur sa future remplaçante, la Switch 2. Derrière ce projet audacieux : Sunshine Festival Studios, un jeune studio porté par une équipe expérimentée, dont le lead playtester de Hollow Knight, excusez du peu.

Un mélange explosif d’influences majeures

Roc’s Odyssey ne cache pas ses inspirations : on y retrouve la richesse exploratoire de Hollow Knight, la fougue des combats de Marvel vs. Capcom, les interactions sociales à la Persona, le chaos aérien de Super Smash Bros., et la maîtrise de la conception de niveaux façon Donkey Kong Country. Rien que ça.

Ce cocktail survitaminé est porté par une promesse claire : offrir une aventure nerveuse, riche en contenu, pensée pour les joueurs qui aiment l’action aussi bien que la découverte et la narration.

L’histoire prend place dans un univers ravagé par une guerre apocalyptique. Des créatures monstrueuses ont surgi des cendres d’une civilisation autrefois glorieuse, isolant les poches d’humanité survivantes. C’est dans ce contexte que l’on incarne Roc, un jeune ferrailleur de 19 ans, qui découvre un artefact aux pouvoirs surnaturels. Ce dernier fusionne avec lui, débloquant des capacités insoupçonnées… et le destin de sauver le monde.

Son but : réunifier l’humanité et éradiquer les monstres qui règnent sur les terres désolées. Mais pour cela, il devra rallier des alliés, affronter des horreurs indicibles, et traverser un monde splendide mais sans pitié.

Roc’s Odyssey mise sur une maniabilité chirurgicale, des enchaînements de combos spectaculaires et un système de combat inspiré des jeux de baston. Chaque coup, esquive ou dash vise à récompenser la précision et l’agilité du joueur. Ajoutez à cela une direction artistique entièrement dessinée à la main, et une bande-son orchestrale envoûtante, et vous obtenez un jeu aussi plaisant à jouer qu’à contempler.

Quelques points forts annoncés :

Contrôles ultra réactifs

Enchaînements combo dignes d’un jeu de versus fighting

Boss gigantesques et mémorables

Niveaux cachés, mini-jeux, et quêtes secondaires loufoques

Un système de fast travel via le Nexus de Roc, servant de hub central évolutif

Personnalisation du QG et interactions poussées avec les alliés

Le monde de Roc’s Odyssey s’articule autour de biomes uniques — ruines luxuriantes, temples glacés, déserts volcaniques — et de philosophies opposées :

New Orchas , une terre où règne la croyance dans le « pouvoir par l’âme », oppressante et mystique

, une terre où règne la croyance dans le « pouvoir par l’âme », oppressante et mystique Elimis, un archipel autrefois guidé par la science et la connaissance, désormais divisé entre partage du savoir et capitalisme intellectuel

Cet antagonisme idéologique façonne la trame du jeu et les factions que Roc rencontrera tout au long de son aventure.

Roc’s Odyssey est d’ores et déjà prévu sur PC, Steam Deck, Nintendo Switch, et Switch 2. Mais Sunshine Festival Studios compte bien aller plus loin avec le soutien de sa communauté : des objectifs étendus permettront des versions PS4, PS5 et Xbox, si les paliers sont atteints.