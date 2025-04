LES PLANES VONT CHANGER

Car ça serait dommage de mettre tout ce beau monde au chômage, les spéculations autour de la prochaine console Nintendo Switch 3 commencent déjà à prendre forme. Après plus d’un an de rumeurs, fuites et confirmations concernant la Switch 2, certains analystes se projettent déjà vers l’après. Un responsable de KeyBanc Capital Markets, John Vinh, a récemment évoqué des informations très brèves concernant le futur matériel de Nintendo. Selon lui, « nous pensons qu’Intel a remporté le contrat pour le socket graphique de la Nintendo Switch 3 sur le procédé 18A ». Si cette affirmation doit être confirmée, elle ouvrirait la voie à l’adoption par Nintendo d’une solution de fabrication très avancée, qui combine des transistors innovants et une architecture repensée pour offrir des sauts en performance, densité et efficience énergétique.

Il est important de noter que ces informations, aussi intrigantes soient-elles, restent spéculatives et très éloignées du lancement effectif de la prochaine console. Les déclarations de John Vinh indiquent seulement qu’un des partenaires d’Intel est déjà envisagé pour contribuer au développement de la Switch 3. Pour l’heure, Nintendo ne s’est pas exprimé sur ce sujet et un porte-parole d’Intel a refusé de commenter. Ces prévisions ne doivent donc pas être considérées comme des faits établis, mais plutôt comme un indice de la direction que pourrait prendre Nintendo dans le prochain cycle de consoles.