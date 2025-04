Après avoir sauvé leur monde dans Care Bears: To The Rescue, les Bisounours reviennent pour libérer la magie… Mais est-ce un simple tour de passe-passe ? Glissons sur le plus bel arc-en-ciel pour le découvrir…

Bisous, bisous, gentil Bisounours

Une petite impression de « déjà-vu » ? Normal… On vous l’avoue, nous avons repris une partie de l’introduction de Care Bears: To the Rescue – l’univers de la série étant le même ! Si vous avez déjà lu la précédente critique, vous pouvez passer au paragraphe suivant. Pour les autres, continuez la lecture, vous apprendrez peut-être des choses intéressantes pour briller (ou pas) lors du prochain repas de famille !

Mine de rien, les Bisounours ont 45 ans cette année ! En effet, les premières peluches lancées par Kenner sont arrivées en 1980. Les petits ours, de toutes les couleurs ont la particularité d’avoir un symbole spécifique sur le ventre qui correspond à son pouvoir/caractère. Si vous lisez ces lignes, vous avez certainement un jour possédé une de ces peluches ou alors vu un épisode du dessin animé. On peut d’ailleurs noter que la série en est à sa quatrième génération (depuis 2007) et c’est d’ailleurs ces personnages que vous retrouverez dans le jeu. Même s’il faut reconnaitre que Touronchon et Grognon sont un peu les mêmes ! Pourtant, malgré le succès de la série, les adaptations vidéo-ludiques seront assez peu nombreuses ; on en compte 6 en incluant cet opus… Le premier étant un jeu de plates-formes sorti sur Game Boy Advance et le dernier Care Bears: To the Rescue sorti à la fin de l’année dernière sur Nintendo Switch (et les autres supports).

Cet épisode trouve son inspiration dans la dernière série animée, dont elle reprend d’ailleurs les personnages et l’aspect graphique. L’histoire par contre est un brin… absente ? Nous n’allons rien vous divulguer ici… mais nous le ferons dans le paragraphe suivant !

À bras qu’a pas d’bras ?

Commençons par la bonne surprise, dès l’écran principal, le jeu est en français que ce soit les textes… et les voix ! Nous arrivons ensuite sur un menu proposant un mode « Aventure », un mode « Libre », un livre d’illustrations et enfin les options.

Commençons donc notre exploration avec le mode Aventure (qui correspond au mode histoire absent du jeu en réalité…). L’aventure commence donc sur un plateau de jeu en 2 dimensions faisant de prime abord penser à Mario Party (ou un autre party game du même genre)… On apprend en quelques mots qu’il faut collecter des étoiles pour libérer à nouveau la magie en progressant sur le plateau et en remportant des mini-jeux pour gagner les étoiles et là on se dit : « Ah cool, un pseudo Mario Party avec les Bisounours ! ». Mais très vite, on réalise que la dimension « jeu de plateau » que l’on espérait n’existe pas… Notre Bisounours imposé (GrosFarceur pour les connaisseurs), devra donc évoluer sur ce pseudo plateau comme bon lui semble (vers la droite de préférence), jusqu’à se retrouver face à un nuage noir qu’il faudra faire disparaitre en ayant collecté le nombre d’étoiles nécessaires (elles vont par paquets de cinq pour commencer).

Qu’à cela ne tienne, pour remporter des étoiles, il faut remporter des mini-jeux en choisissant les cases avant le nuage et en validant avec le bouton A… Ainsi, c’est donc 9 cases qui s’offrent à nous, plutôt sympa pour commencer ! Mais une fois les 5 étoiles collectées et le nuage noir éradiqué, on réalise que les 9 cases suivantes correspondent également aux mêmes mini-jeux joués précédemment, mis à part que le niveau de difficulté est différent.

Ainsi, en lieu et place des « 200 mini-jeux » promis par la description, on comprend qu’il ne s’agira au final que des 9 mêmes mini-jeux, déclinés en 26 niveaux de difficultés différents, soit effectivement un total de 209 mini-jeux… Vous comprenez alors que la progression risque d’être plutôt redondante, mais qu’à cela ne tienne nous allons vous présenter les 9 mini-jeux proposés par le titre (parce qu’il nous reste de la place). Ainsi vous pourrez profiter du Conga (une version de Snake avec les Bisounours qui font la chenille pour remplacer le serpent), Passe la balle (un casse brique avec seulement trois bonus), Bulles d’amour (une reprise de Puzzle Bobble en moins dynamique), Fend-Nuages (un jeu vous demandera de prendre le contrôle du bus magique des Bisounours pour collecter des cœurs et éviter des flaques de boues qui vous ralentissent), Traverse l’arc-en-ciel (un jeu rappelant Frogger), Balle dans le trou (un pseudo golf/tennis, où il s’agira, comme son nom l’indique, d’envoyer une balle vers le trou de sortie), Jardinou perdu (un jeu à la maniabilité effroyable, vous demandant de traverser un niveau pour trouver un jardinou) et enfin Cœur rebondissant (un jeu où vous devrez jauger votre pression du bouton A pour faire voler un cœur en bulle dans lequel se trouve votre Bisounours, tout en évidant les obstacles pour franchir la ligne d’arrivée avant le temps imparti…) et puis c’est tout.

Vous l’aurez compris les mini-jeux proposés sont loin d’être folichons et bien qu’ils soient repris à la sauce Bisounours, ils sont franchement réduits à leur strict minimum.

Rien de foufou ?

Alors oui, les textes sont en français, les voix aussi et il est possible de débloquer des « autocollants » pour compléter le « livre d’illustrations », qui se présente un peu sous la forme d’un album Panini (pour celles et ceux qui ont connu). Oui, les graphismes sont mignonnets et reprennent parfaitement l’univers de la série… Mais pour le reste, le jeu est très clairement limité. Pour vous dire, une fois le mode histoire terminé, un court message à l’écran vous indique que vous avez « libéré la magie » et paf, on passe au générique avec les crédits… Difficile de faire plus léger.

D’autant plus que le précédent titre, qui ne payait pourtant pas de mine, s’avère au final plus complet que ce nouvel opus qui semble avoir été proposé à la va-vite, tant il semble vide de contenu original et d’un véritable mode histoire (même si ce n’est qu’un prétexte à faire les mini-jeux). Comptez un peu plus de 2h pour en faire le tour et en fonction de votre niveau, rajoutez-en 1 de plus pour terminer les différents niveaux des mini-jeux.

Il est également possible de rejouer librement les différents mini-jeux au niveau de difficulté que l’on souhaite (parmi 26) pour gagner des étoiles (et ensuite débloquer des autocollants), mais cela devient très vite lassant surtout que le jeu souffre d’un énorme manque par rapport à son prédécesseur… En effet, il est totalement dépourvu d’un mode multijoueur et honnêtement, pour un jeu « familial » de ce genre mettant de surcroit en avant des jeux pouvant se jouer à plusieurs, c’est vraiment décevant !

Les Bisounours : Libérez La Magie est disponible à 29,99 euros sur l’eShop de Nintendo.