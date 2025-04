Lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, EA a annoncé l’arrivée de Madden NFL et EA Sports FC sur Nintendo Switch 2. Cela signifie que les grandes franchises sportives de l’éditeur feront leur retour sur la prochaine console de Nintendo, même si les détails précis du contenu prévu restent encore flous.

En commentant ces annonces, EA a déclaré :

« Nous sommes ravis d’apporter deux de nos franchises les plus appréciées – EA Sports FC et Madden NFL – sur la Nintendo Switch 2, offrant aux fans encore plus de façons de jouer aux sports qu’ils aiment, à tout moment et partout. Les deux expériences sont conçues spécifiquement pour la nouvelle console portable, en s’appuyant sur ce que les fans apprécient déjà de nos franchises sur les autres plateformes. Nous avons hâte d’en dévoiler davantage bientôt. »